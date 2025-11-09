رسالة من رئيس النيابة الإدارية للأعضاء قبل الإشراف على انتخابات النواب

وجه المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية رسالة لأعضاء الهيئة بمناسبة انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب 2025 في الداخل غدا .

وقال رئيس النيابة الإدارية في رسالته: بناتي وأبنائي أعضاء النيابة الإدارية الكِرَام أَتَوَجه إِليكُم اليَومَ بِكَلِمَتي هَذهِ وَمِصرُ عَلى أَعتَابِ خطوَة جَدِيدَة في مَسيرَتِها الديموقراطية، والتي تتمثل في الاستحقاقِ الدِستوري الخَاص بانتخابات مجلس النواب .

وأوصيكم بضرورة الالتزام التام بأحكام القانون، وبكافة التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط العملية الانتخابية، كما أوصيكم بأن يجسد أداؤكم وسلوككم ما يتعين أن يتحلى به عضو هذه الهيئة القضائية العريقة من التزامٍ وجديةٍ وانضباطٍ وسموٍّ في الخلق، بما يبعث في نفوس الناخبين الطمأنينة والثقة في نزاهة العملية الانتخابية وهم يؤدون حقهم الدستوري، وأنا على يقينٍ بحرصكم البالغ على المشاركة في أداء هذا الواجب الوطني، انطلاقًا من شعوركم العميق بالمسؤولية تجاه الوطن، وإدراككم لحجم الأمانة الملقاة على عاتقكم في الاضطلاع بهذا الدور الجليل، الذي تُوجِّه من خلاله مصر رسالةً ساميةً إلى مواطنيها وإلى العالم أجمع، تجسد احترام إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، كأحد الحقوق السياسية الأصيلة التي كفلتها الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، بما يعكس صورة الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.

