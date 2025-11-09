قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك حافلة الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لنهائي السوبر
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رسالة من رئيس النيابة الإدارية للأعضاء قبل الإشراف على انتخابات النواب

رئيس النيابة الإدارية
رئيس النيابة الإدارية
إسلام دياب

وجه المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية رسالة لأعضاء الهيئة بمناسبة انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب 2025 في الداخل غدا . 

وقال رئيس النيابة الإدارية في رسالته: بناتي وأبنائي أعضاء النيابة الإدارية الكِرَام أَتَوَجه إِليكُم اليَومَ بِكَلِمَتي هَذهِ وَمِصرُ عَلى أَعتَابِ خطوَة جَدِيدَة في مَسيرَتِها الديموقراطية، والتي تتمثل في الاستحقاقِ الدِستوري الخَاص بانتخابات مجلس النواب .

وأوصيكم بضرورة الالتزام التام بأحكام القانون، وبكافة التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط العملية الانتخابية، كما أوصيكم بأن يجسد أداؤكم وسلوككم ما يتعين أن يتحلى به عضو هذه الهيئة القضائية العريقة من التزامٍ وجديةٍ وانضباطٍ وسموٍّ في الخلق، بما يبعث في نفوس الناخبين الطمأنينة والثقة في نزاهة العملية الانتخابية وهم يؤدون حقهم الدستوري، وأنا على يقينٍ بحرصكم البالغ على المشاركة في أداء هذا الواجب الوطني، انطلاقًا من شعوركم العميق بالمسؤولية تجاه الوطن، وإدراككم لحجم الأمانة الملقاة على عاتقكم في الاضطلاع بهذا الدور الجليل، الذي تُوجِّه من خلاله مصر رسالةً ساميةً إلى مواطنيها وإلى العالم أجمع، تجسد احترام إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، كأحد الحقوق السياسية الأصيلة التي كفلتها الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، بما يعكس صورة الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.
 

النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

الاوقاف

الأوقاف تنظم ندوة توعوية عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بحقوق المنوفية

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر في اذاعة القران الكريم بهذا الموعد

نيابةً عن أمين البحوث الإسلامية.. أمين العليا للدعوة يشارك في ندوة كلية التربية حول دور الأزهر في مكافحة الفكر المتطرف

أمين اللجنة العليا للدعوة: الكليات الأزهرية تسهم في منع تغريب العقول

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد