إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة سائق للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باحتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره، بسبب خلاف بينهما في منشأة القناطر.



تفاصيل الواقعة



تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغ يفيد تعرض شاب للاحتجاز، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره بهاتف محمول.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أنه سائق.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، لخلاف مع المجني عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.