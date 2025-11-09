عايزه تبتزه.. فتاة تدعي هروب شخص صطدم والدها بسيارته فى الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ، حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام قائد سيارة بالإصطدام بوالدها حال عبوره الطريق محدثاً إصابته ولاذ بالفرار بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، من كل من أحد الأشخاص "بالمعاش" - مصاب بجرح بالرأس، ومهندس مقيمان بمحافظة الإسكندرية بأنه حال عبور الأول الطريق بدائرة القسم إصطدم به الثانى حال قيادته سيارته "سارية التراخيص" مما أدى لحدوث إصابته ، فقام بنقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وبسؤال الثانى أيد ما سبق وتعهد بتحمل كافة تكاليف علاجه، وأبدى الطرفان رغبتهما فى التصالح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

وبإستدعاء القائمة على النشر ( نجلة المصاب) أقرت بقيامها بنشر مقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى على خلاف الحقيقة لمساومة قائد السيارة على دفع مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.