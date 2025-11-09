شك في سلوكها.. المتهم بقتـ.ل زوجته وابنه الرضيع في المنوفية يعترف بجريمته

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على المتهم بقتل زوجته ورضيعها في قرية زنارة بمركز تلا.



واعترف المتهم في التحقيقات بقيامه بذبح زوجته ورضيعها صاحب عمره 6 أشهر بسكين وذلك لشكه في سلوكها.

فيما كذب أهالي قرية زنازة رواية المتهم بقتل زوجته، مؤكدين ان الزوجة معروفة بين الجميع بحسن الخلق والأخلاق الطيبة قائلين “ كانت في حالها وأخلاقها كويسة”.

وينتظر أهالي المجني عليها أمام مشرحة شبين الكوم التعليمي وذلك عقب نقل جثمانها ورضيعها إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة.

وكان المتهم قد قام بذبح زوجته ورضيعه وقام بنشر صورتهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا :“ انا دبحت ابني ومراتي”.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية قد تلقي اخطارا وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية بالعثور على جثمان (ربة منزل ونجلها "سن 6 أشهر" – مقيمان بدائرة المركز) بهما جروح ذبحية بالرقبة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها – مقيم بذات العنوان) والأداة المستخدمة فى الواقعة "سكين".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.