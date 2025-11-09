قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
حوادث

شك في سلوكها.. المتهم بقتـ.ل زوجته وابنه الرضيع في المنوفية يعترف بجريمته

المتهم بقتل زوجته ورضيعه في المنوفية
المتهم بقتل زوجته ورضيعه في المنوفية
مروة فاضل

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على المتهم بقتل زوجته ورضيعها في قرية زنارة بمركز تلا. 
 

واعترف المتهم في التحقيقات بقيامه بذبح زوجته ورضيعها صاحب عمره 6 أشهر بسكين وذلك لشكه في سلوكها. 

فيما كذب أهالي قرية زنازة رواية المتهم بقتل زوجته، مؤكدين ان الزوجة معروفة بين الجميع بحسن الخلق والأخلاق الطيبة قائلين “ كانت في حالها وأخلاقها كويسة”. 

وينتظر أهالي المجني عليها أمام مشرحة شبين الكوم التعليمي وذلك عقب نقل جثمانها ورضيعها إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة. 

وكان المتهم قد قام بذبح زوجته ورضيعه وقام بنشر صورتهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا :“ انا دبحت ابني ومراتي”. 

وكان اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية قد تلقي اخطارا وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية بالعثور على جثمان (ربة منزل ونجلها "سن 6 أشهر" – مقيمان بدائرة المركز) بهما جروح ذبحية بالرقبة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها – مقيم بذات العنوان) والأداة المستخدمة فى الواقعة "سكين".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة المنوفية المنوفية تلا قتل اخبار محافظة المنوفية

