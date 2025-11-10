في دقيقة من موبايلك.. اعرف لجنتك للتصويت بـ انتخابات مجلس النواب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، طريقة الاستعلام عن اللجان الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال موقع الهيئة الوطنية أو من خلال التطبيق الإلكتروني.

حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير العملية الانتخابية للاستحقاق النيابي فى انتخابات مجلس النواب 2025، وأطلقت قاعدة بيانات لناخبين المحدثة على موقعها الإلكتروني www.elections.eg أو عبر التطبيق الإلكتروني للهالتي تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافي.

يمكن للمواطنين الدخول على "المتجر" أو " متجر play" فى الهاتف المحمول وكتابة اسم التطبيق "الهيئة الوطنية للانتخابات".

وعقب الانتهاء من تحميل التطبيق يتم إدخال الهاتف المحمول ثم الرقم القومى لتظهر صفحة بها خيارين إما الاستعلام عن لجنتك الانتخابية أو الاستعلام لشخص اخر، وبمجرد الضغط على الاختيار الأول تظهر بيانات اللجنة الانتخابية وهى اسم المدرسة المقر الانتخابى ورقم اللجنة وتاريخ التصويت فى انتخابات مجلس النواب.

يتنافس في المرحلة الأولي بانتخابات مجلس النواب 1281 مرشحا بالنظام الفردي في 14 محافظة علي مستوي الجمهورية، وقائمة وحيدة "القائمة الوطنية من أجل مصر"بقطاعي "غرب الدلتا"، "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، وذلك تحت إشراف قضائي وفي إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.

1- يقوم الناخبون في محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح بالتصويت باختيار مرشح أو أكثر للمقعد الفردي حسب المخصص لدائرتك، وبالنسبة للقائمة فإنك تقع في نطاق قائمة "غرب الدلتا".

2- أما لو كنت من محافظات "الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر "، فيختار الناخبون مرشحا أو أكثر على النظام الفردي بحسب دوائرهم، بينما يشاركون في نظام القوائم ضمن قائمة "شمال ووسط وجنوب الصعيد".

بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بمتابعة العملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة فتح أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم، في أول أيام التصويت داخل مصر بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، وتستمر المتابعة حتى الساعة التاسعة مساءا موعد غلق اللجان.

وتجرى اليوم أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساءا.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن 35 مليونا و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.