أحمد موسي: محدش كان هيمنع أقوى معارض فى البلد ينزل الانتخابات
خيبة أمل.. أول تعليق من سلوت بعد السقوط أمام مانشستر سيتي
أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات
مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
مدبولي: باكتمال غرفتي البرلمان يبدأ التعاون الفاعل بين الحكومة والنواب
موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة المجانية الناقلة
إصابة مستشار في تصادم سيارته بميكروباص أثناء توجهه للجنته الانتخابية بأسوان
توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد
جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين
مدرسة العقيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشاركة بالدقي.. الشباب يتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية
شاهد.. إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب بمطروح
بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو
حوادث

في دقيقة من موبايلك.. اعرف لجنتك للتصويت بـ انتخابات مجلس النواب

في دقيقة من موبايلك.. اعرف لجنتك للتصويت بـ انتخابات مجلس النواب
في دقيقة من موبايلك.. اعرف لجنتك للتصويت بـ انتخابات مجلس النواب
إسلام دياب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، طريقة الاستعلام عن اللجان الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال موقع الهيئة الوطنية أو من خلال التطبيق الإلكتروني.

حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير العملية الانتخابية للاستحقاق النيابي فى انتخابات مجلس النواب 2025، وأطلقت قاعدة بيانات لناخبين المحدثة على موقعها الإلكتروني www.elections.eg أو عبر التطبيق الإلكتروني للهالتي تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافي.

يمكن للمواطنين الدخول على "المتجر" أو " متجر play" فى الهاتف المحمول وكتابة اسم التطبيق "الهيئة الوطنية للانتخابات".

وعقب الانتهاء من تحميل التطبيق يتم إدخال الهاتف المحمول ثم الرقم القومى لتظهر صفحة بها خيارين إما الاستعلام عن لجنتك الانتخابية أو الاستعلام لشخص اخر، وبمجرد الضغط على الاختيار الأول تظهر بيانات اللجنة الانتخابية وهى اسم المدرسة المقر الانتخابى ورقم اللجنة وتاريخ التصويت فى انتخابات مجلس النواب.

يتنافس في المرحلة الأولي بانتخابات مجلس النواب 1281 مرشحا بالنظام الفردي في 14 محافظة علي مستوي الجمهورية، وقائمة وحيدة "القائمة الوطنية من أجل مصر"بقطاعي "غرب الدلتا"، "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، وذلك تحت إشراف قضائي وفي إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.

1- يقوم الناخبون في محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح بالتصويت باختيار مرشح أو أكثر للمقعد الفردي حسب المخصص لدائرتك، وبالنسبة للقائمة فإنك تقع في نطاق قائمة "غرب الدلتا".

2- أما لو كنت من محافظات  "الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر "، فيختار الناخبون مرشحا أو أكثر على النظام الفردي بحسب دوائرهم، بينما يشاركون في نظام القوائم ضمن قائمة "شمال ووسط وجنوب الصعيد".

بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بمتابعة العملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة فتح أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم، في أول أيام التصويت داخل مصر بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، وتستمر المتابعة حتى الساعة التاسعة مساءا موعد غلق اللجان.

وتجرى اليوم أول أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء على أن تغلق أبواب اللجان الفرعية أبوابها في الساعة التاسعة مساءا.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن 35 مليونا و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

زحام أمام اللجان بالاسكندرية

طوابير وزحام.. توافد الناخبين علي لجان الاقتراع بالإسكندرية (بالصور)

صورة موضوعية

انطلاق التصويت في لجان الغردقة بانتخابات مجلس النواب وسط إقبال من الناخبين

لجان انتخابات ارشيفيه

محافظ الوادي الجديد: انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب في موعدها بكافة مراكز المحافظة

بالصور

أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات

مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

