بعد انتهاء ساعة الراحة.. اللجان الفرعية تعيد فتح أبوابها بانتخابات مجلس النواب 2025

أعادت اللجان الفرعية بـ14 محافظة فتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، في الساعة الرابعة مساء اليوم بعد انتهاء ساعة الراحة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي للقضاء في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025.

كرسى متحرك

خرج المستشار إسلام العطار القاضى بهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الفرعية رقم 29 بمدرسة طه حسين بمنطقة صفط اللبن التابعة لدائرة بولاق الدكرور، وأمين اللجنة عمر أمين، فى لفتة إنسانية إلى إحدى السيدات من كبار السن على كرسى متحرك، للإدلاء بصوتها فى الانتخابات.

لجان الوافدين

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، عدم وجود لجان الوافدين فى انتخابات مجلس النواب 2025، باعتبار أن القانون الزم كل ناخب التصويت فى دائرته الانتخابية وفق محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى للناخب.

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان الوافدين تكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات التى لا تلزم الناخب التصويت فى محل إقامته ولكن يجوز له التصويت فى اى لجنة من اللجان المخصصة للمغترب أو الوافد.

ملابس دعائية

حذرت الجهات المشرفة على العملية الانتخابية من ارتداء بعض أنواع الملابس غير المناسبة أثناء الإدلاء بالصوت في الانتخابات حرصًا على الالتزام بالقواعد المنظمة لسير العملية الانتخابية داخل اللجان.

وأكدت التعليمات أنه يمنع دخول أي ناخب يرتدي ملابس تحمل شعارات أو صور مرشحين أو أحزاب سياسية، باعتبار ذلك نوعًا من الدعاية الانتخابية داخل اللجنة، وهو أمر مخالف للقانون.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالملابس المحتشمة واللائقة التي تعكس احترام الناخب لطبيعة الحدث الوطني، وتجنب ارتداء الملابس الرياضية أو البيتية أو أي أزياء غير مناسبة للطابع الرسمي لمكان الاقتراع.

وطالبت الجهات التنظيمية أيضًا بعدم ارتداء الأقنعة أو الملابس التي تخفي ملامح الوجه لتسهيل عملية التحقق من هوية الناخب، إلى جانب الامتناع عن ارتداء الملابس الملفتة أو التنكرية التي قد تُثير الجدل أو تعيق سير العملية الانتخابية داخل اللجان، وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحرص على توفير أجواء هادئة ومنظمة تتيح لجميع المواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بسهولة واحترام.