استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر

حوادث

إسلام دياب

أكد المستشار محمود الديب رئيس اللجنة الفرعية رقم 4 تتبع اللجنة العامة رقم 7 مركز ومدينة أبو المطامير والنوبارية ووادى النطرون بمحافظ البحيرة خلال تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات معه أن إجمالى عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب باللجنة بانتخابات مجلس النواب  6824 ناخبا تم استنزال واحد منهم تبين أنه أدلى بصوته خارج مصر وتم استبعاده من كشوف الناخبين. 

تقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى وغرفة العمليات المركزية للهيئة برئاسة المستشار أحمد بنداري بالعزاء لأسرة الموظف بالتربية والتعليم محمد أحمد دياب بلجنة 86 بمركز العدوى بالمنيا والذى أصيب أثناء عمله باللجنة وتم نقله للمسشتفى وفور وصوله وافته المنية أثر أزمة قلبية.

قال القاضي أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، إنه تم فتح كافة اللجان الانتخابية عدا لجنة في إدفو و3 لجان في الجيزة ولجنة في أسوان وأخرى في بني سويف، وسنتابع حتى فتح جميع اللجان.

قال القاضي أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة العمليات المركزية، إنه لم يتم إغلاق اللجان باليوم الثاني إلا بعد انتهاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وتمكين أي ناخب متواجد بجمعية الانتخاب من التصويت حتي بعد انتهاء الموعد المحدد لغلق اللجان.

وأوضح إن الإقبال علي اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس النواب يرجع للطبيعة الخاصة لهذه الانتخابات، وبقوة كل مرشح والداعمين له بدائرته بالإضافة إلي توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف بنداري أن الهيئة أتاحت للقضاة رؤساء اللجان الانتخابية طلب بطاقات اقتراع إضافية في الدوائر التي تشهد كثافات من المواطنين.

