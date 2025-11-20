قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

المستشار أحمد بنداري: لن نسمح لأي شخص بالدخول للبرلمان إلا بإرادة واضحة وصريحة من الناخبين

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
محمد البدوي

أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لن تسمح لأي شخص بالدخول إلى البرلمان إلا بإرادة واضحة وصريحة من الناخبين، دون أي تأثير على اختيارهم.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تشمل 13 محافظة، مضيفًا أن إجمالي عدد الدوائر الانتخابية في هذه المرحلة يبلغ 73 دائرة.

وشدد على أن أي من ثبت تقصيره في الدوائر التي تم إلغاؤها خلال المرحلة الأولى لن يُسمح له بالمشاركة في المرحلة الثانية، مؤكّدًا حرص الهيئة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومحاسبة المخالفين.

 إبطال العملية الانتخابية

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، شدد المدير التنفيذي على حظر كل أشكال الدعاية أمام اللجان الانتخابية، حتى لا تتسبب في إبطال العملية الانتخابية بالكامل.

 وأوضح أن المترشح أو وكيله فقط له الحق في الحضور واستلام محاضر الحصر العددي للأصوات.

وأضاف أن أي مخالفات سيتم رصدها ستُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، داعيًا في الوقت نفسه جميع الناخبين إلى المشاركة بكثافة في المرحلة الثانية من الانتخابات لضمان تمثيل إرادتهم في مجلس النواب.

الشفافية والنزاهة

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على الشفافية والنزاهة وضمان سير الانتخابات وفق القانون والجدول الزمني المعلن.

