تحالف الأحزاب: الهيئة العليا للانتخابات مسؤولة عن نزاهة الاقتراع .. وصوت المواطن الفيصل

أصدر رؤساء تحالف الأحزاب المصرية بيانًا أكدوا فيه أن المواد الدستورية والقانونية تمنح الهيئة العليا للانتخابات وحدها كل الصلاحيات لتنظيم العملية الانتخابية، ما يجعلها المسؤولة الأولى عن نزاهة أي استحقاق انتخابي.

وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، أن البلد أكبر من أي دعاية مصطنعة، وأغلى من أن يُمسّ إرادة المواطنين، وأن صوت المواطن هو الفصيل الحقيقي الذي يحدد شكل البرلمان.

وشدد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية كاملة، لضمان أن يكون البرلمان ممثلاً حقيقيًا للشعب المصري.

وأكد خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أهمية الالتزام بالقوانين الدستورية لضمان نجاح العملية الانتخابية، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الواعية وممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.