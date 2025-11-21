نواب البرلمان يثمنون محطة الضبعة النووية: دفعة قوية نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة

برلماني: تشغيل محطة الضبعة النووية يعزز من استقرار الشبكة الكهربائية

أشاد عدد من نواب البرلمان بالطفرة الغير مسبوقة التي تشهدها محطة الضبعة النووية ، مؤكدين أن ما يجري رسالة واضحة بأن مصر تنتهج مسارا تنمويا غير مسبوق نحو اقتصاد أكثر استدامة يعتمد على مصادر طاقة متنوعة وآمنة، و يشجع أكثر على عمليات الاستثمار الدولية .

بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، أن محطة الضبعة النووية تعد حجر الزاوية في استراتيجية مصر لتعزيز أمنها الطاقي ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار يحيي لـ “ صدى البلد ” إلى أن هذا المشروع الضخم سيحقق العديد من المزايا أبرزها خفض فاتورة استيراد الوقود، وتوفير الالاف من فرص العمل الجديدة، إلى جانب دعم الصناعات المحلية المرتبطة بقطاع الطاقة.

وأكد عضو النواب، أن تشغيل المحطة سيعزز من استقرار الشبكة الكهربائية، ويتيح توجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية أخرى، ما يعزز نمو الاقتصاد القومي ويزيد من تنافسيته على المستوى الإقليمي.

من جانبه، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية للدولة، ليس فقط على مستوى دعم قدرات مصر في إنتاج الطاقة، بل لما يحققه من عوائد اقتصادية كبرى ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار “الشوربجي” لـ “ صدى البلد” إلى أن محطة الضبعة النووية ستضمن لمصر ريادة إقليمية في مجال الطاقة المتقدمة، ودعم توجه الدولة نحو مصادر طاقة مستدامة.

في سياق متصل ، أكد النائب مجدي ملك ، عضو مجلس النواب، أن مشروع محطة الضبعة النووية خطوة محورية في مسار مصر نحو أمن الطاقة، حيث يسهم في تنويع مصادر الكهرباء بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة والنووية.

وأشار “ ملك ” إلى أن هذا المشروع بمثابة فرصة لتطوير القدرات الوطنية، من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة وتأهيل الكوادر المصرية، بما يرفع مستوى المهارات الصناعية ويعزز مشاركة الشركات المحلية في مشاريع استراتيجية كبرى.

كما أوضح عضو النوا أن هذا المشروع الضخم سيعزز التنافسية للاقتصاد القومي، وذلك لما له من فوائد اقتصادية تتماشي مع رؤية مصر 2030 .

محطة الضبعة تحقق فوائد اقتصادية أهمها توفير من 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنوياً

تجدر الإشارة إلى أن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء مراسل قناة إكسترا نيوز، قال إنّ المراسم الخاصة بتركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية تعد حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في إطار خطوة مهمة على طريق إنشاء المحطة النووية الأولى في مصر، وهو المشروع الذي تستهدف الدولة دخول وحدته الأولى الخدمة في عام 2028، على أن تكتمل عملية الإنشاء بحلول عام 2030.

وتابع، أنّ مشروع محطة الضبعة سيحقق فوائد اقتصادية مباشرة، أهمها توفير ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنوياً كانت تُنفق على استيراد الوقود التقليدي لمحطات الكهرباء، فضلاً عن دوره في توليد طاقة نظيفة ومستدامة تعزز أمن الطاقة المصري.