برلماني: مشروع الضبعة النووية سيضمن لمصر ريادة إقليمية في مجال الطاقة

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية للدولة، ليس فقط على مستوى دعم قدرات مصر في إنتاج الطاقة، بل لما يحققه من عوائد اقتصادية كبرى ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

و أشار “ الشوربجي” فى تصريح لـ “ صدى البلد” أن محطة الضبعة النووية ستضمن لمصر ريادة إقليمية في مجال الطاقة المتقدمة، ودعم توجه الدولة نحو مصادر طاقة مستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء مراسل قناة إكسترا نيوز، قال إنّ المراسم الخاصة بتركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية تعد حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في إطار خطوة مهمة على طريق إنشاء المحطة النووية الأولى في مصر، وهو المشروع الذي تستهدف الدولة دخول وحدته الأولى الخدمة في عام 2028، على أن تكتمل عملية الإنشاء بحلول عام 2030.

وتابع، أنّ مشروع محطة الضبعة سيحقق فوائد اقتصادية مباشرة، أهمها توفير ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنوياً كانت تُنفق على استيراد الوقود التقليدي لمحطات الكهرباء، فضلاً عن دوره في توليد طاقة نظيفة ومستدامة تعزز أمن الطاقة المصري.