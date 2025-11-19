شريف حلمي: مشروع الضبعة علامة بارزة في التعاون المصري الروسي

أكد الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير وفق المخطط تمامًا، مشيرًا إلى الاحتفال بتركيب وعاء ضغط المفاعل، وهي مرحلة في غاية الأهمية في أي محطة نووية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"، عبر فضائية “النهار”، أن هذا التطور يمثل انتقالًا من مرحلة الإنشاءات إلى مرحلة التركيبات للمعدات والأنظمة.

وأشار حلمي إلى أن الوحدة الأولى من المحطة من المقرر أن تدخل الخدمة في عام 2028، يليها تشغيل باقي الوحدات تباعًا وفق الجدول المحدد.

وأكد أن المشروع يتم بالشراكة بين الجانب المصري والروسي ويحظى بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وواصل، أن مشروع الضبعة يعد امتدادًا للتعاون المصري الروسي التاريخي، مثل التعاون في بناء السد العالي، مؤكدًا أن المشروع يمثل معلمًا بارزًا من ملامح هذا التعاون في العصر الحديث.