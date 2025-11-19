رئيس هيئة المحطات النووية: تجارب المفاعل الأول بمحطة الضبعة ستبدأ 2027

أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، أن وعاء ضغط المفاعل الذي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيبه اليوم في قلب مفاعل الوحدة بـ محطة الضبعة النووية، هو المكان الذي تحدث فيه التفاعلات الانشطارية؛ لتوليد الكهرباء بطريقة آمنة.

وأشار شريف حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن هذا الوعاء يتطلب تكنولوجيا خاصة جدًا في التصنيع، وتم العمل على تصنيعه خلال الأشهر الماضية وإجراء التجارب حوله، موضحًا أن عملية تصنيع وعاء ضغط المفاعل قد اكتملت، وتم الانتهاء من كل الاختبارات اللازمة وشحنه إلى مصر.

وأوضح أن هذا الإنجاز يجعل مصر أقرب بشكل كبير لبداية التجارب على المفاعل.

وأضاف شريف حلمي، أن مرحلة التجارب التجريبية للمفاعل الأول ستبدأ في عام 2027، مع توقع الانتهاء من كل المفاعلات وربطها بالشبكة الكهربائية قبل عام 2030.

وشدد على أن هذه الخطوة تعتبر محورية وتؤكد الجاهزية الإنشائية للمحطة النووية، وهو إنجاز مهم ضمن المشروع الكبير للطاقة النووية في مصر.