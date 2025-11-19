خالد أبو بكر: مشروع محطة الضبعة النووية خطوة علمية كبيرة لمصر

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مشروع محطة الضبعة النووية يُعد خطوة علمية كبيرة لمصر، لا يلقى الضوء عليه كثيرًا في الإعلام، لكنه يمثل أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية على مستوى العالم، موضحًا، أن نجاح المشروع يحتاج إلى تخطيط طويل الأمد، وفهم متعمق لتطورات الطاقة النووية.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ كل عامل وفني ومهندس يعمل في المشروع يساهم في إنجازه الكبير، رغم أن الإعلام لا يسلط الضوء على جهودهم اليومية، مضيفًا أن الأثر الحقيقي للمشروع سيظهر عند تشغيله وإنتاج الكهرباء فعليًا.

وتابع، أن محطة الضبعة تمثل استثمارًا استراتيجيًا لمصر، وأن تنفيذ مثل هذه المشاريع يتطلب رؤية مستقبلية طويلة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تأمين مستقبل الطاقة في البلاد بشكل مستدام وآمن.