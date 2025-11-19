عابر للأجيال..أمجد الوكيل: مشروع الضبعة دليل على قدرة الدولة واستقرارها

قال أمجد الوكيل الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، إن الطاقة النووية نظيفة وخضراء وتستهدف تنويع مصادر الطاقة، متابعا: المشروع النووي ليس فقط خاص بإنتاج الكهرباء بل هو مشروع يولد المعرفة والبحث العلمي، فهو قاطرة تدخل صناعات جديدة.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن المشروع سيعمل على إدخال صناعات جديدة للدولة، والارتقاء بمعايير الجودة وتحقيق التنافسية، كما أنه يعطي الثقة في الاقتصاد المصري.



ولفت إلى أن إقامة مشروع مثل هذا دليل على قدرة الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي، مؤكدا على أنه مشروع عابر للأجيال.