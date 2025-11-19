وزير الكهرباء: 98% نسبة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية شارف على الانتهاء، حيث بلغت نسبة التنفيذ 98% من الأعمال المخطط لها، بقدرة إجمالية تصل إلى 3 جيجاوات.





وأوضح محمود عصمت خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن المشروع سيُستكمل بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أهميته في دعم تبادل الطاقة بين البلدين وتحقيق استقرار أكبر للشبكات الكهربائية في المنطقة، إضافة إلى تعزيز قدرات البلدين على مواجهة ذروة الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل.



وأكد على أن تشغيل المفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة سيحقق وفورات اقتصادية كبيرة للدولة، إذ سيساعد في خفض استهلاك الغاز الطبيعي بما يصل إلى مليار متر مكعب سنويًا.







