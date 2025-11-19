وزير الكهرباء: الوفر الاقتصادي لمحطة الضبعة يصل إلى 4 مليارات دولار سنويا

أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تشغيل المفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة سيحقق وفورات اقتصادية كبيرة للدولة، إذ سيساعد في خفض استهلاك الغاز الطبيعي بما يصل إلى مليار متر مكعب سنويًا.



وأضاف محمود عصمت خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن المفاعل الواحد سيوفر ما بين 2.6 و4 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعكس أهمية الطاقة النووية في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة في مصر.



وأشار إلى أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تتجاوز 23 مليار دولار، موضحًا أن الكوادر المصرية التي تتلقى تدريبًا متخصصًا في روسيا ستكون مسؤولة عن تشغيل المفاعلات فور دخولها الخدمة.

وشدد على أن الجانب الروسي أشاد بكفاءة المتدربين المصريين، مؤكدًا أن مصر تمتلك منظومة محاكاة متطورة للمحطة، وخطة لتأهيل 2400 متخصص لضمان أعلى مستوى من الجاهزية التشغيلية عند بدء التشغيل الفعلي.

