اقتراب تشغيل أول مفاعل نووي بالضبعة وتقدم كبير في الإنشاءات

التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر حققت تقدمًا نوعيًا في مشروعها النووي السلمي، موضحا أن محطة الضبعة باتت تضم أربعة مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل مفاعل.

وقال محمود عصمت خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن وضع غطاء المفاعل في إحدى الوحدات يمثل خطوة محورية، لأنه يعد قلب المفاعل ووعاء الضغط الرئيسي المسؤول عن عناصر الأمان النووي.
 

وأشار إلى أن المفاعل رقم 1 أصبح جاهزًا للتشغيل، متوقعًا أن تصل نسبة التنفيذ به إلى 47% قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن الوقود النووي يتطلب أعلى مستويات الحماية والتأمين.

وكشف  أن مصر ستتسلم الوقود النووي لأول مرة في عام 2027، حيث يخضع دخوله لمنظومة متكاملة من “الحماية المادية” تشمل تأمين مداخل البحر، ومنشآت التبريد، وأنظمة التشغيل.

وأوضح أن المحطة ستعتمد على إعادة تدوير الوقود النووي لزيادة فترة استخدامه، موضحًا أنه يمكن إعادة استخدامه كل عامين، بينما يتم تخزين الوقود المستهلك في مواقع مخصصة وآمنة جرى إنشاؤها بالفعل.

وأضاف أن المفاعلات الأربعة ستدخل الخدمة تباعًا وفق نسب الإنجاز المختلفة لكل وحدة، مؤكدًا أن مشروع الضبعة يعد أكبر مشروع نووي تنفذه مصر في تاريخها.

 

