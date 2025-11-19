اقتراب تشغيل أول مفاعل نووي بالضبعة وتقدم كبير في الإنشاءات

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر حققت تقدمًا نوعيًا في مشروعها النووي السلمي، موضحا أن محطة الضبعة باتت تضم أربعة مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل مفاعل.

وقال محمود عصمت خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن وضع غطاء المفاعل في إحدى الوحدات يمثل خطوة محورية، لأنه يعد قلب المفاعل ووعاء الضغط الرئيسي المسؤول عن عناصر الأمان النووي.



وأشار إلى أن المفاعل رقم 1 أصبح جاهزًا للتشغيل، متوقعًا أن تصل نسبة التنفيذ به إلى 47% قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن الوقود النووي يتطلب أعلى مستويات الحماية والتأمين.

وكشف أن مصر ستتسلم الوقود النووي لأول مرة في عام 2027، حيث يخضع دخوله لمنظومة متكاملة من “الحماية المادية” تشمل تأمين مداخل البحر، ومنشآت التبريد، وأنظمة التشغيل.

وأوضح أن المحطة ستعتمد على إعادة تدوير الوقود النووي لزيادة فترة استخدامه، موضحًا أنه يمكن إعادة استخدامه كل عامين، بينما يتم تخزين الوقود المستهلك في مواقع مخصصة وآمنة جرى إنشاؤها بالفعل.

وأضاف أن المفاعلات الأربعة ستدخل الخدمة تباعًا وفق نسب الإنجاز المختلفة لكل وحدة، مؤكدًا أن مشروع الضبعة يعد أكبر مشروع نووي تنفذه مصر في تاريخها.



