بسمة وهبة عن محطة الضبعة النووية: مصر تسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل جديد في مجال الطاقة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على تدشين مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية بمشاركة الرئيس السيسي ونظيره الروسي.



وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" مصر تسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل جديد في مجال الطاقة ".



وتابعت بسمة وهبة :" الرئيس السيسي ونظيره الروسي شاركا في مراسم تركيب وعاء ضغط لمفاعل المرحلة الأولى بمحطة الضبعة ".

واكملت بسمة وهبة :" نشهد علامة فارقة في مسار واحدة من اهم واكبر المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر ".



ولفتت بسمة وهبة :" الرئيس السيسي اعرب عن تقديره الكبير لمشاركة بوتين في هذه الفعالية ودعمه المباشر لمشروع الضبعة النووي ".