نائبة التنسيقية: على الحكومة تقديم أداء أفضل لإرضاء المواطن

أكدت الدكتورة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تنتقد الحكومة في كثير من الأحيان، خاصة لو هناك تقصير في ملفات.

وقالت نيفين مختار، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: لا بد أن يكون هناك أداء افضل للحكومة لإرضاء المواطن المصري، وأنا من وجهة نظري نحن في حاجة إلى حكومة جديدة تتفهم الأحداث".

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك وزراء أدوا أداء كبيرا، ولكن هناك وزارات في حاجة إلى تنشيط، لذا لا بد أن يكون هناك حكومة جديدة .

