4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
توك شو| عمرو أديب يجدد التعاقد مع إم بي سي مصر.. تفاصيل أطول استحقاق دستوري للانتخابات

محمد شحتة

 نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس اتحاد الغرف السياحية: نزلة السمان أفضل منطقة تطيل مدة زيارة السائح

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن منطقة نزلة السمان صدر لها قرار إزالة قبل 30–40 عامًا، وتقدّمنا بطلب لتطويرها وتحويلها إلى مقصد سياحي، ووافق على ذلك رئيس مجلس الوزراء وأجرى أكثر من اجتماع حول هذا الأمر، وبالفعل صدر قرار بتطويرها بدلًا من الإزالة.

عمرو أديب: أتلقى جوائز على مدار 20 سنة.. وجددت عقدي مع mbc masr

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يتم توزيع جوائز للأفضل في دير جيست"، مشيرا إلى أنه “الحمد لله من 20 سنة أتلق هذه الجوائز كمذيع، ولكن دائما نحن نحصل على الجوائز سنويا وأفرح بها”.

حسين فهمي عن فيلم الملحد: لم أقلق بل تحمست

قال الفنان الكبير حسين فهمي إنه لم يقلق عندما تلقى سيناريو فيلم "الملحد"، وإن النص أعجبه كثيرًا؛ لأنه مؤمن بأن المشاهد لا بد أن يُشغّل عقله وفكره.

وزير الشباب: مصر تمتلك المقومات الكاملة لاستضافة كأس العالم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، سواء كأس العالم أو الألعاب الأولمبية، مؤكداً أن ما تحقق على صعيد البنية التحتية يعكس جاهزية الدولة بشكل كامل.

قبل مهمة اعتقال مادورو.. لحظة تجهيز الجيش الأمريكي للهجوم على فنزويلا

عرضت قناة اكسترا نيوز، مشاهد من استعدادات الجيش الأمريكي لمهاجمة فنزويلا لاعتقال الرئيس  نيكولاس مادورو ومعه زوجته.

بعد منعه 16 شهرا.. لميس الحديدي: فيلم الملحد ضد التطرف والتشدد

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بأبطال فيلم "الملحد" قائلة: فيلم سينمائي يُعرض أخيرًا في دور السينما المصرية بعد 16 شهرًا من المنع والجدل، والجدل كان مثارًا قبل العرض وبعده، بل واتسع بعد العرض.

أحمد بنداري: لدينا أطول استحقاق دستوري منذ إنشاء الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هذا الاستحقاق الدستوري هو الأطول منذ إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات منذ تسع سنوات.

التوك شو البرامج التليفزيونية نزلة السمان عمرو أديب حسين فهمي الملحد وزير الشباب والرياضة

أخبار التوك شو

بالصور

إيمان العاصي
مدرسة
حملة مكبرة
مباني
خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

