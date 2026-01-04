وزير الشباب: مصر تمتلك المقومات الكاملة لاستضافة كأس العالم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، سواء كأس العالم أو الألعاب الأولمبية، مؤكداً أن ما تحقق على صعيد البنية التحتية يعكس جاهزية الدولة بشكل كامل.

وأوضح صبحي، خلال تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تضم أفضل مدينة أولمبية وأفضل قرية أولمبية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن أي متابع لتطورات البنية التحتية الرياضية في البلاد يدرك حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن هذه الجهود تأتي في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها مصر بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن وفد الفيفا يضم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لافتاً إلى أن الدولة تبذل أقصى جهدها للارتقاء بالرياضة وكرة القدم، سواء على مستوى التنظيم أو البنية الأساسية.

وأكد صبحي أن لقاء الوفد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شرفاً كبيراً، واصفاً اللقاء بأنه كان ودياً وقريباً من جميع أعضاء الوفد، خاصة فابيو كانافارو، مدير كأس العالم في الاتحاد الدولي لكرة القدمأن مصر كانت المحطة الثانية عالمياً في هذه الزيارة، والأولى على مستوى قارة أفريقيا، من بين 27 دولة تم اختيارها، وهو ما يعكس مكانة مصر وقيمتها السياسية وتاريخها الرياضي الكبير.

وأضاف أن الانطباعات التي خرج بها الوفد كانت إيجابية للغاية، بدءاً من لقاء الرئيس السيسي، الذي دار خلاله حوار موسع حول حسن الاستضافة ودعم القيادة السياسية لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، بما في ذلك كأس العالم، مؤكدا أن الرئيس أبدى اهتماماً خاصاً بكرة القدم، لما لها من أهمية كبيرة في حياة الشعب المصري، خاصة مع مشاركة المنتخب الوطني حالياً في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

