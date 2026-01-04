قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد سامي يكشف سر لياقته على الهواء.. ومي عمر تمزح بصورة قديمة في «أبلة فاهيتا»
بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الشباب تُدرّب أكثر من 1615 شابًا وفتاة على بناء الشخصية والقيادة وتعزيز الصحة النفسية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
حسن العمدة

أنهت وزارة الشباب والرياضة تنفيذ برنامج تدريبي موسع استهدف أكثر من 1615 شابًا وفتاة، بهدف تنمية مهاراتهم الشخصية والنفسية والقيادية، وذلك من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب فن إدارة الحياة»، بالمقر الدائم داخل مركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، في إطار التوسع في تقديم المحتوى التنموي وضمان وصوله إلى مختلف فئات المجتمع.
ويأتي هذا البرنامج ضمن توجه الدولة المصرية نحو تمكين الشباب وبناء قدراتهم الإنسانية والمعرفية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف برامج التوعية النفسية والسلوكية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وشملت البرامج التدريبية مجموعة متنوعة من الدورات والمحاضرات التي ركزت على الجوانب النفسية والسلوكية والمهارية، حيث تم تنظيم دورات في اللغة الإنجليزية للمستوى A1، تناولت أساسيات زمن المضارع البسيط وتطبيقه على الحياة اليومية، إلى جانب تنمية مهارات الاستماع والتحدث من خلال الأنشطة التفاعلية والعروض المرئية والموسيقية، بما يعزز الثقة في استخدام اللغة والتواصل الفعال.
كما تضمنت البرامج محاضرات حول الاحتياجات النفسية الإنسانية وسبل تلبيتها بطرق صحية، ومحاضرات عن التطوع باعتباره وسيلة فعالة لدعم الصحة النفسية وبناء شخصية الفرد، إلى جانب جلسات تفريغ ودعم نفسي جماعية وفردية بإشراف متخصصين، بهدف مساعدة المشاركين على إدارة الضغوط وتحقيق التوازن النفسي.
واهتمت الوزارة أيضًا بتنمية المهارات الحياتية من خلال محاضرات تناولت فن المواجهة والتوكيدية، وأهمية حب الذات وتقديرها، وتأثير الكلمات والألفاظ في تشكيل النفس والعلاقات مع الآخرين، فضلًا عن محاضرات حول التواصل الإنساني الفعال ولغات الحب وكيفية الاعتذار وبناء علاقات صحية متوازنة.
وفي إطار دعم المهارات العملية والإبداعية، تم تنفيذ دورات تدريبية في الأعمال اليدوية، من بينها تعليم صناعة الشنط بالخرز، بما يسهم في تنمية الحس الفني وفتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي، إلى جانب تنفيذ التدريب العملي لطلاب الفرقة الرابعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة طوال العام الدراسي بمقر مكتب فن إدارة الحياة.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن هذه البرامج تأتي ضمن خطتها الشاملة لدعم الأفراد والأسر وبناء قدراتهم الذاتية والنفسية، وتأهيلهم للاندماج الإيجابي في المجتمع وسوق العمل، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويسهم في دفع مسيرة التنمية على المستويين الفردي والجماعي.

وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة وزارة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

حذر من التلاعب بالأسمدة المدعمة.. أبرز توجيهات وزير الزراعة خلال جولته بمحافظة الفيوم

القاضي حازم بدوي خلال المؤتمر .

حازم بدوي: إبطال أصوات لجنة في أبو حمص بالبحيرة لايؤثر على انتخابات النواب

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر

أدعو الله أن يكون فأل خير.. رئيس الوطنية للانتخابات يهنىء المصريين بالعام الجديد

بالصور

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد