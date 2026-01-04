قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اتحاد الغرف السياحية: نزلة السمان أفضل منطقة تطيل مدة زيارة السائح
رئيس شعبة الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتي.. والزيادة في الأسعار طبيعية
بعد نجاحه في الانتخابات.. نائب: الصحة والتعليم أولوية ببرلمان 2026
حسين فهمي عن فيلم الملحد: لم أقلق بل تحمست
قمار أونلاين.. طالب ثانوي ينهي حياته بعد خسارته 350 ألف جنيه في تطبيق مراهنات
عمرو مصطفى: الفترة الماضية شهدت مجهودا كبيرا.. وراضٍ عما قدمته ومتفائل بالقادم
عمرو مصطفى عن نجاح أغنية خطّفوني: حسيت إن ربنا بيكافئني على صبري وتعبي
رئيسة وزراء الدنمارك ترد على تصريحات ترامب حول جرينلاند
خدمة بدون مقابل.. الاتحاد السكندري يقترب من حسم ثنائي بيراميدز | خاص
المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: أتلقى جوائز على مدار 20 سنة.. وجددت عقدي مع mbc masr

عمرو أديب
عمرو أديب
محمود محسن

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يتم توزيع جوائز للأفضل في دير جيست"، مشيرا إلى أنه “الحمد لله من 20 سنة أتلق هذه الجوائز كمذيعا، ولكن دائما نحن نحصل على الجوائز سنويا وأفرح بها”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لدي فرصة كبيرة خاصة أنه أعمل في برنامج كبير  
وفي قناة كبيرة جدا، فنحن نعمل في شركة إعلامية ضخمة كبيرة.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن هذه القناة من القنوات القوية وهذا برنامج قد أثبت نفسة سواء كان له محبين أو كارهين، مؤكدا  أنه عندما تأتي الجائزة تأتي تتويج لأشياء كثيرة منها الإقبال الإعلامي فهو أكبر برنامج له إعلانات، وهذا البرنامج مؤثر وأي قضية يكون لها رد فعل سواء على السوشيال ميديا أو المسئولين.

 

وأشار إلى أنه أنا عندي كمية جوائز كبيرة في منزلي، ولكن جائزة الأفضل لها مكانة خاصة في قلبي.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة الليلة من برنامج الحكاية تجديد تعاقده مع قناة إم بي سي مصر.
 

الإعلامي عمرو أديب جوائز محبين كارهين لسوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: بداية عام 2025 كانت مختلفة بالنسبة لي لهذه الأسباب

عمرو أديب

عمرو أديب: أتلقى جوائز على مدار 20 سنة.. وجددت عقدي مع mbc masr

نورهان

أم تحرم من طفلها منذ 6 أشهر.. نورهان تروي قصة قهر وزواج مبكر وطفولة ضائعة

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: حين يصير العِلمُ سكينةً.. ثمانون عامًا من حكمةٍ تصون الوئام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاوبوي بيستعرض عضلاته

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

المزيد