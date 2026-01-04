عمرو أديب: أتلقى جوائز على مدار 20 سنة.. وجددت عقدي مع mbc masr

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يتم توزيع جوائز للأفضل في دير جيست"، مشيرا إلى أنه “الحمد لله من 20 سنة أتلق هذه الجوائز كمذيعا، ولكن دائما نحن نحصل على الجوائز سنويا وأفرح بها”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لدي فرصة كبيرة خاصة أنه أعمل في برنامج كبير

وفي قناة كبيرة جدا، فنحن نعمل في شركة إعلامية ضخمة كبيرة.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن هذه القناة من القنوات القوية وهذا برنامج قد أثبت نفسة سواء كان له محبين أو كارهين، مؤكدا أنه عندما تأتي الجائزة تأتي تتويج لأشياء كثيرة منها الإقبال الإعلامي فهو أكبر برنامج له إعلانات، وهذا البرنامج مؤثر وأي قضية يكون لها رد فعل سواء على السوشيال ميديا أو المسئولين.

وأشار إلى أنه أنا عندي كمية جوائز كبيرة في منزلي، ولكن جائزة الأفضل لها مكانة خاصة في قلبي.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة الليلة من برنامج الحكاية تجديد تعاقده مع قناة إم بي سي مصر.

