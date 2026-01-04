حسين فهمي عن فيلم الملحد: لم أقلق بل تحمست

قال الفنان الكبير حسين فهمي إنه لم يقلق عندما تلقى سيناريو فيلم "الملحد"، وإن النص أعجبه كثيرًا؛ لأنه مؤمن بأن المشاهد لا بد أن يُشغّل عقله وفكره.

وأضاف، خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار،: هذه طبيعة السينما في الأساس، أن يكون هناك فيلما يخضع للنقاش بعد مشاهدته، فهذا هو دور السينما، وكذلك الحال في المسرحيات، يجب أن تُناقش، مثل مسرحية "أهلا يا بكوات"، وأنا أهتم بنوعية الأفلام والأعمال التي تحمل هذا الشكل من النقاش.

وكشف أنه التقى مُلحدين في حياته، مثل “برتراند راسل”، قائلًا: "كنت في أمريكا أثناء حرب فيتنام، وكنا نشارك في تظاهرات ضد تلك الحرب مع الشعب الفيتنامي، والتقيت ببرتراند راسل صاحب كتاب "لماذا لست مسيحيًا؟"، الذي يتحدث فيه عن سبب إلحاده، وتعرفت من خلاله على كيفية تفكير فيلسوف ومفكر ملحد.

وعبَّر عن سعادته بالشخصية، قائلًا: “الورق أسعدني، والشخصية كانت مميزة، والفنانون قدموا أدوارًا رائعة، صابرين قدّمت دورًا عظيمًا، ومحمود حميدة، وأحمد حاتم ممثل متميز، وقد عملت معه كثيرًا في عدة أعمال”.