أحمد بنداري: لدينا أطول استحقاق دستوري منذ إنشاء الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هذا الاستحقاق الدستوري هو الأطول منذ إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات منذ تسع سنوات.

وأضاف أحمد بنداري، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هذا الاستحقاق امتد إلى 99 يوما ليكون بذلك أطول استحقاق دستوري، حيث بدأ في 4 أكتوبر الماضي وحتى إعلان النتيجة النهائية يوم 10 يناير الجاري.

وأشار إلى أن المصريين أثبتوا أن وعيهم الكبير هو البوصلة التي توجه الوطن نحو سفينة الاستقرار والرفعة وهذه الإرادة لا تعرف الكلل ولا يتسرب إليها الملل.

وأوضح أنه يجب ألا يغيب عن أذهاننا، بان إجراء هذا الاستحقاق ما كان يكتب له النجاح إلا في ظل قوة المؤسسات في الدولة.

وتوجه المستشار أحمد بنداري، بالشكر لمن من شارك من الناخبين في هذه الانتخابات وأخص بالتحية أيقونة الوطن المرأة المصرية وشباب مصر الواعد.

كما توجه بالشكر لوزارة الدفاع والداخلية والخارجية والصحة والسكان والتربية والتعليم ووزارة المالية وجميع مؤسسات الدولة المصرية على تعاونها الصادق في هذه الانتخابات.