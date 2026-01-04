قبل غلق اللجان بدقائق.. توافد أهالي حوش عيسى على لجان انتخابات مجلس النواب بالبحيرة

شهد مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، قبل دقائق من غلق لجان التصويت، توافدًا ملحوظًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، في مشهد عكس وعي الناخبين وحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وانتظمت العملية الانتخابية داخل اللجان وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم، مع تواجد أمني لتأمين اللجان وتنظيم حركة الناخبين، بما يضمن سير التصويت بسهولة ويسر حتى اللحظات الأخيرة.

وفي تصريح له، أكد المستشار مختار المهدي، مستشار اللجنة، أن العملية الانتخابية سارت بشكل منتظم منذ فتح اللجان، دون رصد أي معوقات تُذكر، مشيرًا إلى التزام الناخبين بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم حتى الدقائق الأخيرة قبل الغلق.

وأضاف أن الإقبال الملحوظ في الساعات الأخيرة يعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن اللجان استمرت في استقبال الناخبين حتى انتهاء المدة القانونية للتصويت



