كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور
150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
المستشار بنداري: انتخابات مجلس النواب الحالية أطول استحقاق تاريخي منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات
احتجاز تلميذة.. النيابة الإدارية بالغربية تحيل 4 موظفين بمدرسة ابتدائية للمحاكمة التأديبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا ياريس 2026 في السعودية

صبري طلبه

تُعد سيارة تويوتا ياريس واحدة من أبرز السيارات الاقتصادية التي فرضت نفسها بقوة داخل السوق السعودي على مدار سنوات طويلة، واستطاعت ياريس أن تحقق انتشارًا واسعًا بين فئة الشباب والعائلات الصغيرة، بفضل التجهيزات العملية، والتصميم العصري، إلى جانب السعر المناسب.

المنظومة الفنية لسيارة تويوتا ياريس 2026

تعتمد تويوتا ياريس على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 97 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 122 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، وتُبرز ياريس من خلال معدلات استهلاك الوقود الاقتصادية، حيث تسجل نسبة تصل إلى 22.1 كيلومتر لكل لتر.

تجهيزات ومواصفات تويوتا ياريس 2026

تقدم تويوتا ياريس بشاشة معلومات وترفيه بقياس يتراوح بين 7 و9 بوصات حسب الفئة، مع دعم نظام آبل كاربلاي، ومكيف هواء، نظام ترفيهي، راديو، وتتميز الفئات الأعلى بشاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تحظى ياريس بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة، تختلف باختلاف الفئة، حيث تبدأ بعدد وسائد هوائية يتراوح بين اثنتين وست وسائد، موزعة بين الأمامية والجانبية والستائرية، كما تشمل التجهيزات أنظمة مكابح مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوى الكبح.

وتضم ياريس خاصية التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وتقدم الفئات العليا أنظمة مساعدة إضافية مثل مثبت السرعة المتكيف، والتنبيه من التصادم الأمامي، والتحذير عند الخروج عن المسار، فضلاً عن الحساسات الأمامية والخلفية وكاميرا الرؤية الخلفية.

أبعاد وتصميم تويوتا ياريس 2026

تنتمي تويوتا ياريس إلى فئة سيارات السيدان تحت المدمجة، بطول يبلغ 4,425 مم، وعرض 1,740 مم، وارتفاع 1,480 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,620 مم، ويتراوح وزنها بدون ركاب بين 1,030 و1,060 كجم، ويكتمل التصميم الخارجي بمصابيح أمامية من نوع ليد، ومصابيح خلفية هالوجين أو ليد حسب الفئة، إضافة إلى جنوط ألمنيوم قياس 15 أو 16 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية الضبط والطي.

أسعار تويوتا ياريس 2026 في السعودية 

تُطرح تويوتا ياريس موديل 2026 في السعودية بعدة فئات، بأسعار تبدأ من 63,825 ريال سعودي لفئة Y، وترتفع إلى 66,700 ريال لفئة Y Limited، ثم 69,690 ريال لفئة Y Plus، وصولًا إلى 75,670 ريال سعودي لفئة YX.

