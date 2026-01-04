تويوتا راف فور تظهر بأحدث تعديل رياضي.. صور

واصلت شركة Jaos المتخصصة في تعديلات السيارات تعزيز حضورها في هذا القطاع، بعد أن كشفت عن حزمة تطوير جديدة موجهة إلى سيارة تويوتا راف فور ذات الطابع الرياضي.



ركزت التعديلات الجديدة بشكل أساسي على إبراز شخصية أكثر قوة وشراسة، مع الحفاظ على هوية السيارة العملية، ومن المقرر أن تظهر النسخة المعدلة للمرة الأولى أمام الجمهور خلال فعاليات معرض طوكيو للسيارات 2026.

تعديلات مميزة لسيارة تويوتا الرياضية

حصلت تويوتا راف فور المعدلة على مقدمة معاد تصميمها لتعكس طابعا أكثر صرامة، حيث تم اعتماد خطوط حادة تعزز الإحساس بالقوة، وبرزت الحزمة الضوئية الرباعية إلى جانب المصابيح الأمامية ذات التصميم الحاد، ما أضفى على الواجهة حضورًا لافتًا، كما شمل التعديل صادمًا أماميًا معززًا بفتحات تهوية بارزة، إلى جانب لمسات كرومية على مقابض الأبواب وأعلى غطاء المحرك.

تويوتا راف فور

وامتدت تعديلات Jaos لتشمل الجوانب والهيكل السفلي، حيث زودت السيارة بعتبات جانبية رياضية، مع دعامات إضافية أعلى مناطق العجلات لتعزيز المظهر القوي، كما تم اعتماد جنوط جديدة متعددة الأضلاع من طراز Jaos Adamas BL5 بقياس 17 إنشا.

حصلت السيارة على ترقيات في نظام التعليق ساهمت برفع الخلوص الأرضي بمقدار يتراوح بين 20 و25 ملم، ما يمنح السيارة قدرة أفضل على التعامل مع الطرق غير الممهدة، واكتمل المظهر الخارجي بسقف زجاجي بانورامي باللون الأسود، ونوافذ خلفية معتمة، إلى جانب عواكس ضوئية خلفية.

تجهيزات تويوتا راف فور

رغم التركيز الواضح على التعديلات الخارجية، حافظت Jaos على منظومة الأمان القياسية في تويوتا راف فور، حيث تتوفر السيارة بمستشعرات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا للمراقبة والمتابعة، كما تضم باقة أنظمة السلامة المعروفة، مثل الوسائد الهوائية.

تويوتا راف فور

وتضم السيارة مثبت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وتشمل التجهيزات أيضا نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، إضافة إلى رصد المناطق العمياء.

كما احتفظت راف فور المعدلة بالتجهيزات التي تركز على الراحة وسهولة الاستخدام، حيث تتوفر شاشة عرض داخلية تدعم أنظمة الترفيه والمعلومات، إلى جانب نظام صوتي متكامل، كما تم تزويد السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأوامر.

تويوتا راف فور

منظومة هجينة دون تغييرات ميكانيكية

لم تخضع تويوتا راف فور لأي تعديلات ميكانيكية، حيث احتفظت بمحركها الهجين سعة 2.5 لتر، والذي يولد قوة إجمالية تبلغ 237 حصانا، ويعمل هذا المحرك مع نظام دفع رباعي كهربائي يقوم بتوزيع القوة على العجلات الأربع.

تكلفة التعديلات لسيارة تويوتا

أوضحت Jaos أن حزمة التعديلات الجديدة تضاف إلى السعر الأساسي للسيارة، بقيمة إجمالية تبلغ 850 ألف ين ياباني، وتعكس هذه التكلفة حجم التغييرات التي طالت التصميم الخارجي، مع الحفاظ على منظومة الأداء والتجهيزات التقنية.