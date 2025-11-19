قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
توك شو

بعد تركيب وعاء ضغط المفاعل الأول.. وزير الكهرباء يستعرض مستجدات مشروع الضبعة النووي والخطوات التالية

الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
محمود محسن

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تركيب وعاء ضغط المفاعل في الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية يمثل مرحلة مفصلية وأساسية في المشروع الوطني للطاقة النووية السلمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية  لبرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة يعد القلب الرئيسي للمحطة.

وأشار، إلى أن المحطة عند اكتمالها ستوفر حوالي 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تخفيض نحو 16 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يسهم في دعم جهود مصر لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية.

ولفت، إلى أهمية الكوادر المصرية في تشغيل وصيانة المحطة النووية، مؤكداً أن هناك خطة لتدريب الفنيين داخل مصر وخارجها، حيث تم إرسال مجموعة من المتخصصين إلى روسيا للتدريب العملي على مفاعلات حقيقية، بالإضافة إلى استخدام محاكاة تدريبية متطورة في مصر، لضمان اكتساب الخبرة العملية اللازمة قبل التشغيل الفعلي للمحطة.

وأوضح أن هذه الكوادر ستعمل على جميع مراحل المفاعلات الأربعة بالتتابع، بدءًا من التفاعل النووي وصولاً إلى توليد الكهرباء عبر التربينات البخارية.

وحول معايير السلامة، أوضح أن المشروع يطبق أعلى معايير الأمان منذ مرحلة التصميم وحتى التشغيل، بما يشمل نظم احتياطية للتشغيل الآمن، ومواصفات هندسية لمقاومة الصدمات والعوامل الجوية المختلفة، فضلًا عن مراقبة نسب التشغيل بشكل مستمر لضمان عدم حدوث أي تسرب أو تلوث في البيئة المحيطة.

وأردف، أن هيئة الطاقة النووية والرقابة الذرية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء ستواصل متابعة جميع مراحل التشغيل، مع إجراء تفتيشات دورية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عند دخول الوقود النووي في عام 2027.

أما عن الطاقة المنتجة والجدول الزمني للتشغيل، فأوضح الوزير أن المحطة ستنتج 4800 ميجاوات، أي ما يعادل 37 ألف جيجاوات ساعة سنويًا، وهو ما يشكل حوالي 10 إلى 12% من قدرة مصر الكهربائية، مع الحفاظ على استقرار الشبكة وتسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح.

وأشار إلى أن التشغيل التجريبي للوحدة الأولى سيكون في نهاية عام 2028، على أن تدخل الوحدات الثلاث الأخرى تباعًا بفارق 3 إلى 4 أشهر بين كل وحدة وأخرى.

محمود عصمت وزير الكهرباء عاء ضغط المفاعل ثاني أكسيد الكربون الانبعاثات الكربونية

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: التعامل مع البنوك الرسمية يخضع لضوابط شرعية واضحة حدّدها العلماء

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات البينية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

حكم حرق ملابس الميت

حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين.. الإفتاء: حرام شرعا ويستلزم تعويض الورثة

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

