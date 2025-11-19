الضبعة تدخل حقبة تاريخية بمفاعل نووي من الجيل الثالث المتقدم.. تفاصيل

أكد الدكتور أيمن الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، أن مصر تدخل مرحلة تاريخية غير مسبوقة مع بدء تنفيذ مفاعل الضبعة النووي، الذي يعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح الوكيل، خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، أن المفاعل ينتمي للجيل الثالث المتقدم، ويتمتع بعمر تشغيلي يصل إلى 60 عامًا قابلة للامتداد إلى 100 عام، ما يعكس التطور الكبير في التكنولوجيا النووية التي تعتمد عليها مصر في مشروعها القومي.

وأوضح: لدينا التزام واضح بالجدول الزمني الخاص بالمشروع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية كانت تدرك متطلبات المرحلة وأعدت تشريعات من أجل المحطة النووية.

وأكد أن المشروع النووي يحفز صناعة الحديد والصلب والكابلات الكهربائية والأسمنت.