أمجد الوكيل: المشروع النووي ينقل مصر لتصبح دولة منشأة

قال أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، إن المشروع النووي يتم على 3 مراحل، التصميم المبدئي وإعداد والوثائق والتراخيص، متابعا: المشروع النووي ينقل مصر لتصبح دولة منشأة، طبقا لتقييم الهيئة الدولية للطاقة الذرية.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أننا لدينا التزام واضح بالجدول الزمني الخاص بالمشروع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية كانت تدرك متطلبات المرحلة وأعدت تشريعات من أجل المحطة النووية.



وأكد على أن المشروع النووي يحفز صناعة الحديد والصلب والكابلات الكهربائية والأسمنت، كما انه سيسهم في إدخال صناعات جديدة للدولة، والارتقاء بمعايير الجودة وتحقيق التنافسية.



