خبرات وطنية.. هيئة المحطات النووية: كوادر مصرية تشغل محطة الضبعة

أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، أن مشروع الضبعة النووي يتم العمل عليه عبر مسارات متعددة في الوقت نفسه وهو ما يميز هذا المشروع عن غيره من مشروعات الطاقة النووية حول العالم، موضحًا أن مسارات عملهم يشمل التصنيع، والإنشاءات، والتجارب، والتدريب.

وأوضح الدكتور شريف حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن محطة الطاقة النووية ستعمل بكوادر مصرية 100%، مشيرًا إلى أن المشروع يعتبر الأكبر في الوقت الحالي ضمن المشاريع النووية، ويعكس قدرة مصر على إدارة وتشغيل محطة نووية متكاملة باستخدام خبرات وطنية متقدمة.

وتابع: "اليوم كان هناك كلمة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي أكد أن مشروع الضبعة النووي هو المشروع النووي الأكبر في الوقت الحالي، لأنه يتم العمل فيه على مسارات متعددة".