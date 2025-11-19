علي عبد النبي: بوتين هو من بادر بعرض إنشاء المحطات النووية في مصر

أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن مصر تعرضت خلال سنوات عديدة لانتقادات وضغوط من بعض الدول الغربية التي كانت تتساءل باستهجان عن أسباب رغبة مصر في إنشاء محطات نووية، قائلاً: "سمعنا من الغرب كلامًا غير جيد.. كانوا بيقولولنا انتوا عاوزين محطات نووية ليه؟".

تحول محوري في مسار المشروع النووي

وأشار عبد النبي إلى أن 15 نوفمبر 2015 كان بمثابة تحول محوري في مسار المشروع النووي المصري، ليس فقط على المستوى الفني ولكن أيضًا على المستوى المعنوي والسياسي.

إنشاء المحطات النووية

وكشف أن المبادرة لإنشاء المحطات النووية جاءت من الجانب الروسي، موضحًا: "مش مصر اللي طلبت.. الرئيس بوتين هو اللي بادر بعرض إنشاء محطات نووية في مصر بعد ما شاف حجم الاستقرار والإرادة السياسية".

امتلاك مشروع نووي متكامل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة أن مشروع الضبعة النووي يعد المشروع الوحيد في العالم الذي يتضمن قرضًا وتمويلاً في الوقت ذاته، وهو ما يعكس ثقة قوية في السياسات المصرية والرؤية المستقبلية للدولة، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو امتلاك مشروع نووي متكامل يواكب المعايير العالمية.