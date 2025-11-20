شهر الخير.. مدبولي يكشف عن مفاجآت سارة لمصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن شهر نوفمبر هذا العام شهد العديد من الأحداث السارة التي سيكون لها تأثير إيجابي على مصر في المستقبل القريب.

وقال مدبولي في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي، إن هذا الشهر شهد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أكبر المشاريع الثقافية في مصر، بالإضافة إلى بدء العمل في عدد من المشروعات الكبرى التي سترتقي بالاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أن مشروع محطة الضبعة النووية، الذي كان يعد حلماً منذ منتصف القرن الماضي، بدأ يتحقق على أرض الواقع، وهو ما يُعد خطوة كبيرة نحو تأمين مصادر الطاقة في مصر.

توفير ما بين 2 إلى 3 مليار دولار سنوياً

وقال إن هذه المشاريع ستساهم في توفير ما بين 2 إلى 3 مليار دولار سنوياً، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري في المدى الطويل.

من ضمن المفاجآت التي كشف عنها مدبولي، أن الحكومة تعمل حالياً على بناء مدينة إعلامية جديدة ستقع بالقرب من منطقة الأهرامات، والتي ستعزز من صناعة الإعلام في مصر وتضعها على خريطة الإعلام العالمية.