بالأرقام.. مدبولي: نمو كبير في الاقتصاد المصري هذا العام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العام المالي الحالي سيشهد نسبة نمو كبيرة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتطوير القطاعات المختلفة.

نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي أن الاستثمارات الخاصة قد سجلت نموًا كبيرًا هذا العام بلغ 73%.

وأضاف أن هذا النمو يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.

بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر في ديسمبر

وتابع مدبولي أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر في الأول من ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

محطة الضبعة النووية تساهم في الاقتصاد

وأشار مدبولي إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية سيوفر لمصر بين 2 إلى 3 مليار دولار سنويًا، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.

تحقيق حلم الطاقة النووية

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق حلم الطاقة النووية في مصر الذي كان يراود الجميع منذ منتصف القرن الماضي، مشيدًا بالإرادة القوية والجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.