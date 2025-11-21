قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم SUV.. ماذا تقدم شيفروليه ترافرس 2026 الجديدة

شيفروليه ترافرس 2026
شيفروليه ترافرس 2026
صبري طلبه

تواصل شيفروليه تعزيز تواجدها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال الجيل الأحدث لطرازات ترافرس 2026، والذي يأتي ببعض الترقيات، مع التصميم العصري، ضمن عائلة الـ SUV الشهيرة. 

تصميم شيفروليه ترافرس 2026

يحمل الشكل الخارجي لترافرس 2026 ملامح رياضية، حيث اعتمدت شيفروليه على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، مع دمج إضاءة نهارية بارزة، كما حصلت السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة ومرايا جانبية كهربائية مزوّدة بوظائف التدفئة والطي، إضافة إلى إشارات الانعطاف المدمجة، وفتحة السقف البانورامية.

 شيفروليه ترافرس 2026

تأتي شيفروليه ترافرس 2026 بأبعاد بلغت 5194 ملم للطول الكلي، بينما يصل عرضها إلى 2021 ملم، أما الارتفاع فيبلغ 1776 ملم، وقاعدة عجلات تمتد إلى 3073 ملم، مع وزن إجمالي يصل إلى 2140 كجم، إضافة إلى مساحة تخزين خلفية واسعة بسعة 649 لتر.

 شيفروليه ترافرس 2026

محرك شيفروليه ترافرس 2026

يعتمد الجيل الجديد على محرك تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، قادر على توليد 328 حصانًا مع عزم يصل إلى 442 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، إضافة إلى نظام دفع كلي، وتحقق السيارة استهلاك للوقود بنحو 12.4 كيلومتر لكل لتر.

 شيفروليه ترافرس 2026

تجهيزات شيفروليه ترافرس 2026

تحمل المقصورة شاشة معلومات مركزية كبيرة قياس 17.7 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتم تزويد السيارة بعدد 6 سماعات وشاحن لاسلكي في الصف الأول.

 شيفروليه ترافرس 2026

أما جانب السلامة، فيشمل تسع وسائد هوائية وأنظمة مساعدة متطورة مثل المكابح الذاتية في الطوارئ ومثبت السرعة المتكيف ومراقبة النقطة العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية، إضافة إلى كاميرا محيطية 360 درجة وحساسات خلفية وأنظمة تثبيت وتحكم.

شيفروليه ترافرس شيفروليه ترافرس شيفروليه ترافرس 2026 مواصفات شيفروليه ترافرس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. اعرف أفضل الأعمال فيه واغتنمها

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: النبي أول من دعا إلى الحجر الصحي وهو ما تطبقه الدول اليوم

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد