بتصميم SUV.. ماذا تقدم شيفروليه ترافرس 2026 الجديدة

تواصل شيفروليه تعزيز تواجدها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال الجيل الأحدث لطرازات ترافرس 2026، والذي يأتي ببعض الترقيات، مع التصميم العصري، ضمن عائلة الـ SUV الشهيرة.

تصميم شيفروليه ترافرس 2026

يحمل الشكل الخارجي لترافرس 2026 ملامح رياضية، حيث اعتمدت شيفروليه على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، مع دمج إضاءة نهارية بارزة، كما حصلت السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة ومرايا جانبية كهربائية مزوّدة بوظائف التدفئة والطي، إضافة إلى إشارات الانعطاف المدمجة، وفتحة السقف البانورامية.

شيفروليه ترافرس 2026

تأتي شيفروليه ترافرس 2026 بأبعاد بلغت 5194 ملم للطول الكلي، بينما يصل عرضها إلى 2021 ملم، أما الارتفاع فيبلغ 1776 ملم، وقاعدة عجلات تمتد إلى 3073 ملم، مع وزن إجمالي يصل إلى 2140 كجم، إضافة إلى مساحة تخزين خلفية واسعة بسعة 649 لتر.

شيفروليه ترافرس 2026

محرك شيفروليه ترافرس 2026

يعتمد الجيل الجديد على محرك تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، قادر على توليد 328 حصانًا مع عزم يصل إلى 442 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، إضافة إلى نظام دفع كلي، وتحقق السيارة استهلاك للوقود بنحو 12.4 كيلومتر لكل لتر.

شيفروليه ترافرس 2026

تجهيزات شيفروليه ترافرس 2026

تحمل المقصورة شاشة معلومات مركزية كبيرة قياس 17.7 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 11 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتم تزويد السيارة بعدد 6 سماعات وشاحن لاسلكي في الصف الأول.

شيفروليه ترافرس 2026

أما جانب السلامة، فيشمل تسع وسائد هوائية وأنظمة مساعدة متطورة مثل المكابح الذاتية في الطوارئ ومثبت السرعة المتكيف ومراقبة النقطة العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية، إضافة إلى كاميرا محيطية 360 درجة وحساسات خلفية وأنظمة تثبيت وتحكم.