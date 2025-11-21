جامعة بنها وحياة كريمة ينظمان قوافل طبية وتوعوية بقرية الجلاتمة بالجيزة

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قوافل طبية وتوعوية بقرية الجلاتمة بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة بالتعاون وذلك ضمن مبادرة انت الحياة وفي إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع.



وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ، والدكتورة مروة راغب عميدة كلية التمريض ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاتن شفيق وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

القوافل المتكاملة

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى على أهمية مشاركة ودعم جامعة بنها لتحقيق أهداف مؤسسة حياة كريمة ، وتبني المبادرات التي تطلقها وخاصة القوافل المتكاملة التي تقوم بها لتقديم الخدمات المختلفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لخدمة القرى والمناطق الأكثر إحتياجاُ ، لرفع مستوى الرعاية الصحية والوعى المجتمعى لديهم.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات العظام ، والباطنة ، والجلدية ، والأنف والأذن ، والرمد ، وتم توقيع الكشف الطبي على 212 حالة من أهالى القرية وصرف العلاج مجانا ، بالإضافة إلى تقديم قوافل توعوية وتثقيفية عن الصحة العامة والتمريض.