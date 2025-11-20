قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اركب سيارة أوتوماتيك 2025 "فبريكا".. أسعار سوق المستعمل

صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية، وبلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع التجهيزات حسب الفئة، واختلاف التصميمات أيضا ومنها السيدان.

وتعد السيارة نيسان صني من أبرز السيارات التي تنتمي إلى عائلة السيدان الاقتصادية، والتي ظهرت في سوق السيارات المستعملة، ضمن موديلات 2025 الفئة الرابعة، مع حالة الفبريكا وبسعر يبلغ 750 ألف جنيه، وبمفهوم كسر الزيرو.

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل سواء من الناحية الميكانيكية أو الهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار بشكل دوري.

محرك وأداء نيسان صني

تعتمد صني 2025 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يوفر قدرة تبلغ 108 حصان مع عزم دوران يصل إلى 134 نيوتن متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات يدعم نظام الدفع الأمامي.

تجهيزات ومواصفات نيسان صني

حصلت صني 2025 على مكيف هواء أوتوماتيكي، إضافة إلى نوافذ كهربائية ونظام ضبط للمرايا بنفس التقنية، كما توفر السيارة تقنية التشغيل عبر زر التحكم وكذلك للإيقاف، إلى جانب نظام دخول ذكي يسمح بفتح الأبواب دون الحاجة لاستخدام المفتاح، وتزود المقصورة بشاشة تعمل باللمس تدعم الأنظمة الحديثة للترفيه والاتصال، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تصميم السيارة نيسان صني والأبعاد

تحمل صني 2025 أبعاداً خارجية تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث يبلغ طولها 4425 مم، بينما يصل عرضها إلى 1659 مم وارتفاعها إلى 1500 مم، كما تتمتع بخلوص أرضي يبلغ 157 مم، أما قاعدة العجلات التي تبلغ 2600 مم، فتوفر مساحة داخلية تتسع لـ 5 ركاب، وتظهر السيارة بجنوط ذات تصميم هندسي متشعب، وجناحاً خلفياً، إضافة إلى مصابيح أمامية كبيرة مع إضاءة نهارية.

نيسان صني سعر نيسان صني أسعار نيسان صني أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات المستعملة في مصر

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

دانيال البنا، المحلل الاقتصادي

محلل اقتصادي: تناقض بيانات الوظائف والبطالة يربك الأسواق الأميركية ويقلّص توقعات خفض الفائدة

الجولان

تصعيد يخنق الجولان.. القنيطرة تحت ضغط الحواجز الإسرائيلية والانتشار الروسي

الفاشر

الأمم المتحدة: القلق الأكبر على من بقي في الفاشر مع استمرار صعوبة الوصول الإنساني

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

