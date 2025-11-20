اركب سيارة أوتوماتيك 2025 "فبريكا".. أسعار سوق المستعمل

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية، وبلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع التجهيزات حسب الفئة، واختلاف التصميمات أيضا ومنها السيدان.

وتعد السيارة نيسان صني من أبرز السيارات التي تنتمي إلى عائلة السيدان الاقتصادية، والتي ظهرت في سوق السيارات المستعملة، ضمن موديلات 2025 الفئة الرابعة، مع حالة الفبريكا وبسعر يبلغ 750 ألف جنيه، وبمفهوم كسر الزيرو.

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل سواء من الناحية الميكانيكية أو الهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار بشكل دوري.

محرك وأداء نيسان صني

تعتمد صني 2025 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يوفر قدرة تبلغ 108 حصان مع عزم دوران يصل إلى 134 نيوتن متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات يدعم نظام الدفع الأمامي.

تجهيزات ومواصفات نيسان صني

حصلت صني 2025 على مكيف هواء أوتوماتيكي، إضافة إلى نوافذ كهربائية ونظام ضبط للمرايا بنفس التقنية، كما توفر السيارة تقنية التشغيل عبر زر التحكم وكذلك للإيقاف، إلى جانب نظام دخول ذكي يسمح بفتح الأبواب دون الحاجة لاستخدام المفتاح، وتزود المقصورة بشاشة تعمل باللمس تدعم الأنظمة الحديثة للترفيه والاتصال، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تصميم السيارة نيسان صني والأبعاد

تحمل صني 2025 أبعاداً خارجية تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث يبلغ طولها 4425 مم، بينما يصل عرضها إلى 1659 مم وارتفاعها إلى 1500 مم، كما تتمتع بخلوص أرضي يبلغ 157 مم، أما قاعدة العجلات التي تبلغ 2600 مم، فتوفر مساحة داخلية تتسع لـ 5 ركاب، وتظهر السيارة بجنوط ذات تصميم هندسي متشعب، وجناحاً خلفياً، إضافة إلى مصابيح أمامية كبيرة مع إضاءة نهارية.