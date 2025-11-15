أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. نيسان وهوندا شراكة استراتيجية دون اندماج

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. الأسعار

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات الجديدة التي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب العلامات وبلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية، باختلاف التجهيزات وفقًا للفئات المطروحة.

نيسان وهوندا تقتربان مجددًا… شراكة استراتيجية دون اندماج

يبدو أن العلاقات بين نيسان وهوندا لم تطو بالكامل كما كان متوقعًا بعد توقف مفاوضات الاندماج في وقت سابق، إذ عاد الصانعان اليابانيان الكبيران إلى طاولة النقاش من جديد، لكن هذه المرة بمنظور أكثر واقعية يركّز على التعاون بدل الاندماج.

هيونداي باليسايد 2026… فخامة أكبر ولكن ماذا عن الأداء| صور

مع دخول هيونداي باليسايد جيلها الثاني، أصبح واضحًا أن العلامة الكورية الجنوبية ركزت بشكل أكبر على الرفاهية والتجهيزات الداخلية، وهو ما منح السيارة حضورًا أكثر رقيًا مقارنة بسابقتها، غير أن هذا التحول حمل معه جانبًا يؤثر قليلًا على ناحية الأداء خصوصًا في ما يتعلق بالتسارع.

المواصفات الكاملة وأسعار فورد توروس 2026 في السعودية

تواصل فورد توروس تعزيز مكانتها في سوق السيارات السعودي كواحدة من أكثر سيارات السيدان تحمل العلامة الأمريكية، وتأتي نسخة 2026 بمزيج بين التصميم العصري والتقنيات، إلى جانب أنظمة الأمان والراحة، وبعدد من الفئات.

مقاعد قابلة للإزالة.. كوبرا تكشف عن سيارة هاتشباك ليون

كشفت علامة كوبرا عن إطلاق طرازين جديدين من هاتشباك ليون، هما Leon VZ وLeon VZ TCR، واللذان يجلبان “روح السباق” إلى الشارع بطريقة لم يسبق لها مثيل.