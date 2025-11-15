قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعي الشعب أسهم في استقرار الوطن ودعم التنمية وجهود السلام
هل يأثم من لم يقرأ سورة الكهف أمس الجمعة؟.. لا تهملها لـ7 أسباب
أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. نيسان وهوندا شراكة استراتيجية دون اندماج
البيت الأبيض يعقد 3 اجتماعات لبحث العمليات العسكرية المحتملة بفنزويلا
سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
انفعال ونصيحة | أبلة فاهيتا تخطف الكرسي من عمرو أديب.. وتؤكد : برنامجي ديمقراطي
بعد اختيار هدفه في شباك الأهلي.. كيف يفوز عمرو ناصر بجائزة بوشكاش؟
بريطانيا تعلن دعمها لمشروع القرار الأمريكي بشأن غزة.. الانسحاب الإسرائيلي على مراحل محددة
تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين
ماذا تسمى سورة النصر؟.. انتبه لـ10 أسرار إذا كنت من المظلومين
أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. نيسان وهوندا شراكة استراتيجية دون اندماج

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


5 سيارات اقتصادية في السوق المصري.. الأسعار
يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات الجديدة التي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب العلامات وبلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية، باختلاف التجهيزات وفقًا للفئات المطروحة.

نيسان وهوندا تقتربان مجددًا… شراكة استراتيجية دون اندماج
يبدو أن العلاقات بين نيسان وهوندا لم تطو بالكامل كما كان متوقعًا بعد توقف مفاوضات الاندماج في وقت سابق، إذ عاد الصانعان اليابانيان الكبيران إلى طاولة النقاش من جديد، لكن هذه المرة بمنظور أكثر واقعية يركّز على التعاون بدل الاندماج. 

هيونداي باليسايد 2026… فخامة أكبر ولكن ماذا عن الأداء| صور
مع دخول هيونداي باليسايد جيلها الثاني، أصبح واضحًا أن العلامة الكورية الجنوبية ركزت بشكل أكبر على الرفاهية والتجهيزات الداخلية، وهو ما منح السيارة حضورًا أكثر رقيًا مقارنة بسابقتها، غير أن هذا التحول حمل معه جانبًا يؤثر قليلًا على ناحية الأداء خصوصًا في ما يتعلق بالتسارع.

المواصفات الكاملة وأسعار فورد توروس 2026 في السعودية
تواصل فورد توروس تعزيز مكانتها في سوق السيارات السعودي كواحدة من أكثر سيارات السيدان تحمل العلامة الأمريكية، وتأتي نسخة 2026 بمزيج بين التصميم العصري والتقنيات، إلى جانب أنظمة الأمان والراحة، وبعدد من الفئات.

مقاعد قابلة للإزالة.. كوبرا تكشف عن سيارة هاتشباك ليون
كشفت علامة كوبرا عن إطلاق طرازين جديدين من هاتشباك ليون، هما Leon VZ وLeon VZ TCR، واللذان يجلبان “روح السباق” إلى الشارع بطريقة لم يسبق لها مثيل. 

صورة موضوعية

حملات بحي جنوب الغردقة لرفع الإشغالات وفحص تراخيص الكافيهات والمحال

صورة موضوعية

حملة لحي شمال الغردقة للرقابة على الأنشطة التجارية ورفع الإشغالات

صورة موضوعية

حي شمال الغردقة ينفذ مرورًا ميدانيًا مفاجئًا لرصد المخالفات والتصدي لها

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

