مقاعد قابلة للإزالة.. كوبرا تكشف عن سيارة هاتشباك ليون

كشفت علامة كوبرا عن إطلاق طرازين جديدين من هاتشباك ليون، هما Leon VZ وLeon VZ TCR، واللذان يجلبان “حمض السباق” إلى الشارع بطريقة لم يسبق لها مثيل.

يضع هذان الطرازان الأداء أولاً، مع محرك توربيني قوي، مقاعد قابلة للإزالة، وتصميم مستوحى من سيارات السباقات، ما يجعلهما الأكثر قوة ضمن فئة الدفع الأمامي من ليون.

مواصفات سيارة كوبرا ليون

يعمل كل من طراز كوبرا VZ وVZ TCR بمحرك 2.0 لتر توربو يولّد طاقة تصل إلى 325 حصانًا (239 كيلواط) مع عزم دوران قدره 420 نيوتن-متر.

يضاف إلى ذلك ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات (DSG)، مع تفاضل أمامي إلكتروني “VAQ” لتحسين توزيع القوة والسيطرة.

يتم تسارع نسخة VZ TCR من 0 إلى 100 كم/س في 5.6 ثانية، حسب تصريحات الشركة.

أما السرعة القصوى، فهي “غير محدودة” بحسب كوبرا، مما يعني أنها قد تصل إلى مستويات عالية دون تقييد إلكتروني.

ويعكس طراز VZ TCR جذوره من عالم السباقات بتعديلات تصميمية واضحة: جناح سقف كبير، مقسمات أمامية وخلفية، جوانب جانبية (skirts) ومشتّت هواء خلفي، فضلاً عن نوافذ كاربونية ومرايا من ألياف الكربون.

حجم العجلات أكبر من الطرازات العادية، وهي عجلات خفيفة مصمّمة خصيصًا لهذا الإصدار.

ولاستعادة الأداء الخالص، يمكن إزالة المقاعد الخلفية بسهولة، واستبدالها بعارضة تعزيز (strut bar) وشبكة أمان (net)، مما يقلل الوزن بشكل ملحوظ.

داخل المقصورة، تتبنى الطراز VZ TCR مقاعد “CUPBucket” أمامية مصاحبة لحزام أمان رباعي النقاط، مع تجهيزات أمان مثل أربطة (harness) من أربع نقاط تعزز من الثبات والأمان أثناء القيادة الحماسية.

يذكر رقم تسلسلي محفور على لوحة الباب بأنه إصدار محدود جدًا ويجعل كل سيارة فريدة.

تم ضبط نظام التعليق بعناية ليتناسب مع طبيعة الأداء العالي؛ حيث تم تحسين هيكل السيارة لتعزيز الدقة في المنعطفات وتحسين الاستجابة.

إلى جانب ذلك، تعتمد VZ TCR على نظام التخميد التكيفي (DCC) لضبط صلابة التعليق حسب نمط القيادة، ما يجعلها قادرة على التكيف بين الاستخدام اليومي والعمل على الحلبة.

تعزز الفرامل القوية من Akebono ذات ركاب ستة مكابس في المقدمة من القدرة التوقيفية في الظروف القاسية.

أعلنت كوبرا أن إنتاج VZ TCR محدود للغاية، بحيث لن يتجاوز 499 وحدة فقط في العالم، مما يمنحها طابعًا حصريًا لمحبي الأداء العالي.

يدل هذا الرقم على أن الشركة لا تراه مجرد طراز إضافي، بل كتجسيد حقيقي لهوية السباق الموجهة للشوارع، ما يجعله من السيارات التي قد يصبح طلبها مرتفعاً جداً بين مقتني الأداء الرياضي.

مع إصدار Leon VZ وVZ TCR، تثبت كوبرا أنها قادرة على تقديم سيارات “هاتشباك شوارع” ولكن بروح سباقية حادة.

يجمع الطرازان بين الأداء القوي، الخفة بفضل إزالة المقاعد، والتصميم الديناميكي المستوحى من حلبات السباق.

إن كنت من عشاق القيادة الرياضية الذين يرفضون التنازل عن الإثارة حتى في الاستخدام اليومي، فإن Leon VZ TCR من كوبرا قد تكون واحدة من أكثر الخيارات إثارة وجدّية في فئتها.