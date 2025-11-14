قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
نقيب المهندسين: شطب المتهم بإنهاء حياة مهندس كرموز بالإسكندرية من النقابة
بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب
فلسطين ترحب بالبيان العربي الإسلامي الأمريكي بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة
بينهم كلينتون| ترامب يأمر بالتحقيق في علاقات إبستين بكبار المسئولين الديمقراطيين
أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية
نهايتها منطقية.. مجد عيد: حبيت شخصيتي بفيلم كان ياما كان في غزة
إنشاء متحف للحرف اليدوية بالقاهرة التاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة وأسعار فورد توروس 2026 في السعودية

فورد توروس 2026
فورد توروس 2026
صبري طلبه

تواصل فورد توروس تعزيز مكانتها في سوق السيارات السعودي كواحدة من أكثر سيارات السيدان تحمل العلامة الأمريكية، وتأتي نسخة 2026 بمزيج بين التصميم العصري والتقنيات، إلى جانب أنظمة الأمان والراحة، وبعدد من الفئات.

أداء ومحرك فورد توروس 2026

تأتي فورد توروس 2026 عبر محركين الأول بسعة 2.0 لتر مدعوما بشاحن تيربيني بقوة 239 حصانًا مع عزم قدره 382 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات يوجه القوة إلى العجلات الأمامية، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 15.4 كم لكل لتر.

فورد توروس 2026

أما النسخة الثانية فتعتمد على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، لتصل القوة الإجمالية إلى 185 حصانًا بعزم يبلغ 220 نيوتن متر، ويتم توزيع القدرة عبر ناقل حركة تتابعي CVT مع اعتماد نظام الجر الأمامي، وبمعدل استهلاك وقود يصل إلى 23 كم لكل لتر.

تصميم وتجهيزات فورد توروس 2026

تأتي فورد توروس 2026 بنسبة طول كلي بلغت 4,927 مم مع عرض يبلغ 1,875 مم وارتفاع 1,498 مم، وقاعدة العجلات البالغة 2,930 مم ، وتوفّر السيارة صندوقًا خلفيًا بسعة 520 لترًا، بينما يبلغ وزنها الإجمالي 1,608 كجم.

فورد توروس 2026

وتحتوي فورد توروس 2026 على شاشة عدادات رقمية قياس 8 بوصات، وشاشة وسطية كبيرة بقياس 13.2 بوصة تدعم أنظمة الاتصال الحديثة Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تأتي مجهّزة بمكيف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف وإضاءة محيطية.

فورد توروس 2026

تقدّم فورد توروس 2026 منظومة أمان شاملة تأتي مجهزة بست وسائد هوائية تمتد لتغطية الجوانب والستائر العلوية للحماية، وتعمل أنظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS وتوزيع قوة الفرملة EBD جنبًا إلى جنب لضمان ثبات أفضل أثناء التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني بالثبات.

وتضم السيارة مساعد صعود المرتفعات، مثبت سرعة، نظام للتحذير من الاصطدام الأمامي مع مكابح طوارئ تلقائية، وتنبيه مغادرة المسار، ومراقبة النقاط العمياء، ونظام يكشف إرهاق السائق، إلى جانب حساسات خلفية وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

فورد توروس 2026

أسعار فورد توروس 2026 في السعودية

تقدم فورد توروس 2026 بثلاث فئات للمحرك البنزين تشمل Ambiente بسعر 129,950 ريالا، وفئة Trend بسعر 136,850 ريالا، وصولًا إلى فئة Titanium الأعلى تجهيزًا بسعر 149,385 ريالا.

أما النسخ الهجينة فتقدَّم بأسعار تبدأ مع Ambiente FHEV عند 123,625 ريالا، ثم Trend FHEV بسعر 130,525 ريالا، بينما تتصدر الفئة Titanium FHEV بسعر 143,060 ريالا.

فورد توروس فورد توروس فورد توروس 2026 مواصفات فورد توروس 2026 سعر فورد توروس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 14-11-2025

الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 14-11-2025

وزير الصناعة

وزير الصناعة يبحث مع وزير البنية التحتية السوداني سبل تعزيز التعاون

بالصور

بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية

الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد