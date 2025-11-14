المواصفات الكاملة وأسعار فورد توروس 2026 في السعودية

تواصل فورد توروس تعزيز مكانتها في سوق السيارات السعودي كواحدة من أكثر سيارات السيدان تحمل العلامة الأمريكية، وتأتي نسخة 2026 بمزيج بين التصميم العصري والتقنيات، إلى جانب أنظمة الأمان والراحة، وبعدد من الفئات.

أداء ومحرك فورد توروس 2026

تأتي فورد توروس 2026 عبر محركين الأول بسعة 2.0 لتر مدعوما بشاحن تيربيني بقوة 239 حصانًا مع عزم قدره 382 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات يوجه القوة إلى العجلات الأمامية، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 15.4 كم لكل لتر.

فورد توروس 2026

أما النسخة الثانية فتعتمد على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، لتصل القوة الإجمالية إلى 185 حصانًا بعزم يبلغ 220 نيوتن متر، ويتم توزيع القدرة عبر ناقل حركة تتابعي CVT مع اعتماد نظام الجر الأمامي، وبمعدل استهلاك وقود يصل إلى 23 كم لكل لتر.

تصميم وتجهيزات فورد توروس 2026

تأتي فورد توروس 2026 بنسبة طول كلي بلغت 4,927 مم مع عرض يبلغ 1,875 مم وارتفاع 1,498 مم، وقاعدة العجلات البالغة 2,930 مم ، وتوفّر السيارة صندوقًا خلفيًا بسعة 520 لترًا، بينما يبلغ وزنها الإجمالي 1,608 كجم.

فورد توروس 2026

وتحتوي فورد توروس 2026 على شاشة عدادات رقمية قياس 8 بوصات، وشاشة وسطية كبيرة بقياس 13.2 بوصة تدعم أنظمة الاتصال الحديثة Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تأتي مجهّزة بمكيف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف وإضاءة محيطية.

فورد توروس 2026

تقدّم فورد توروس 2026 منظومة أمان شاملة تأتي مجهزة بست وسائد هوائية تمتد لتغطية الجوانب والستائر العلوية للحماية، وتعمل أنظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS وتوزيع قوة الفرملة EBD جنبًا إلى جنب لضمان ثبات أفضل أثناء التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى نظام التحكم الإلكتروني بالثبات.

وتضم السيارة مساعد صعود المرتفعات، مثبت سرعة، نظام للتحذير من الاصطدام الأمامي مع مكابح طوارئ تلقائية، وتنبيه مغادرة المسار، ومراقبة النقاط العمياء، ونظام يكشف إرهاق السائق، إلى جانب حساسات خلفية وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

فورد توروس 2026

أسعار فورد توروس 2026 في السعودية

تقدم فورد توروس 2026 بثلاث فئات للمحرك البنزين تشمل Ambiente بسعر 129,950 ريالا، وفئة Trend بسعر 136,850 ريالا، وصولًا إلى فئة Titanium الأعلى تجهيزًا بسعر 149,385 ريالا.

أما النسخ الهجينة فتقدَّم بأسعار تبدأ مع Ambiente FHEV عند 123,625 ريالا، ثم Trend FHEV بسعر 130,525 ريالا، بينما تتصدر الفئة Titanium FHEV بسعر 143,060 ريالا.