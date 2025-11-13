5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري .. الأولى أرخص سعرًا

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع التجهيزات، والتصميمات بين السيدان والهاتشباك والرياضية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار أيضًا.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تأتي السيارة رينو تاليانت بمحرك قياسي سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 699,000 جنيه إلى 799,000 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

تعمل السيارة نيسان سنترا 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر 899,000 جنيه.

شانجان ايدو بلس

شيري تيجو 7

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG، واستهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، وبسعر يبدأ من 929,000 جنيه وصولاً إلى 999,000 جنيه.

شانجان ايدو بلس

هيونداي إلنترا

تعتمد السيارة هيونداي إلنترا AD على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 945,000 جنيه و 1,135,000 جنيه.

شانجان ايدو بلس

شانجان ايدو بلس

زودت شانجان ايدو بلس بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 178 حصانًا، و300 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 1,050,000 جنيه إلى 1,200,000 جنيه.