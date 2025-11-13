حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟

يُعد حساس العادم من المكونات الأساسية في أنظمة السيارات الحديثة، فما هي وظيفته ومتى يجب استبداله؟

ما هو حساس عادم السيارة

للإجابة عن هذين السؤال، أوضحت مجلة السيارات “أوتو تسايتونج” الألمانية أن حساس العادم يساهم في عمل المحرك بكفاءة عالية ويقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة.

أضافت المجلة الألمانية أن حساس العادم يقوم بقياس نسبة الهواء إلى الوقود في عملية الاحتراق داخل المحرك لينقل الحساس إشاراته إلى وحدة التحكم بالمحرك، التي تقوم تلقائيًا بضبط كمية الوقود، وفي السيارات الحديثة يوجد عادة حساسان؛ الأول قبل المحول الحفاز، والثاني بعده لمراقبة الأداء.

علامات تلف حساس العادم

وأشارت “أوتو تسايتونج” إلى أن أبرز العلامات الدالة على تلف حساس العادم تتمثل في إضاءة لمبة فحص المحرك وزيادة استهلاك الوقود وضعف في التسارع، بالإضافة إلى انبعاث دخان من العادم.

وفي حال تم فحص ذاكرة الأعطال إلكترونيًا وظهر رمز خاص بالحساس، فذلك دليل واضح على وجود مشكلة.

أسباب الأعطال الشائعة

وتتمثل أهم الأسباب الشائعة للأعطال في التآكل أو الصدأ أو الارتفاع الزائد في الحرارة داخل نظام العادم، علما بأن عمر الحساس الافتراضي يصل عادة إلى نحو 100000 كلم، لكن قد يتعطل في بعض الحالات بعد 60000 كلم فقط.

كما قد تؤدي الدوائر الكهربائية القصيرة أو الأضرار الناتجة عن القوارض إلى تلف الكابل أو توقف الإشارات.

وقد تؤدي الاتصالات المتسخة أو المسدودة إلى انقطاع الإشارة بين الحساس ووحدة التحكم بالمحرك.

وفي حال قطع الكابل، سواء بسبب حرارة العادم أو الحيوانات، لن تُرسل أي بيانات إلى النظام الإلكتروني.

كيفية فحص الحساس

يمكن فحص الحساس بصري للتحقق من وجود اتساخات أو تلف ظاهر، كما يمكن استخدام جهاز تشخيص إلكتروني لقراءة الأعطال،

لكن يجب الحذر؛ فبعض رسائل الأعطال مثل “إشارة غير صحيحة” أو “تدفئة غير كافية” لا تعني بالضرورة تلف الحساس نفسه، بل قد تشير إلى مشكلة أخرى في النظام.

الأضرار الناتجة عن الإهمال

إن القيادة بحساس معطّل تعني أن خليط الوقود والهواء غير مضبوط، ما يؤدي إلى احتراق غير كامل، وبالتالي ارتفاع الحرارة داخل نظام العادم، وفق دي بي إيه.

وقد يتسبب ذلك في تلف المحول الحفاز أو انصهاره أو حتى تضرر صمام العادم وفلتر الجسيمات، لذلك يُنصح بعدم القيادة لمسافات طويلة حين ظهور مؤشرات تلف الحساس.

استبدال حساس العادم

عادةً ما يستغرق استبدال الحساس في ورشة متخصصة ما بين 30 إلى 60 دقيقة؛ لأنه مثبت في مكان يسهل الوصول إليه نسبيًا.

وفي السيارات القديمة، فقد يستغرق العمل وقتًا أطول في حال تآكل أو التصاق الحساس في موضعه.