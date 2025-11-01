تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

رغم الاتجاه العالمي المتسارع نحو السيارات الكهربائية والهجينة، إلا أن تويوتا ما زالت متمسكة بنغمة المحركات التقليدية وأصوات العادم المميزة.

الشركة اليابانية التي كانت وراء انتشار السيارات الهجينة عالميًا، أكدت رسميًا أنها تعمل على تطوير محرك V8 جديد بالكامل سيكون قلب سيارتها الخارقة القادمة Toyota GR GT3.

محرك تويوتا V8 جديد لحقبة أداء مختلفة

منذ بداية تطوير طراز GR الرائد، كانت التوقعات تشير إلى اعتماده على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين وآخر كهربائي.

لكن تويوتا فاجأت جمهورها بإعلانها عن محرك V8 خالص قيد التطوير، يهدف لتقديم أداء استثنائي دون الاعتماد على الكهرباء.

وأكد "تاكاشي أويهارا" رئيس قسم المحركات في تويوتا، خلال مشاركته في معرض اليابان للتنقل، أن هذا المحرك الجديد ينضم إلى عائلة محركات الشركة المستقبلية بجانب المحركات رباعية الأسطوانات سعة 1.5 و2.0 لتر المزودة بشاحن توربيني.

بحسب أويهارا، تم اختيار محرك V8 بسبب قدرته على تحقيق أقصى أداء بسرعات عالية، مع تصميم لغرفة الاحتراق يركز على رفع القوة بدلاً من عزم الدوران المنخفض.

وسيشارك المحرك الجديد بنيته الأساسية مع محرك تويوتا ذو الأربع أسطوانات سعة 2.0 لتر التوربيني، ما يعزز احتمالات تطوير نسخة V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر بقوة قد تتجاوز 800 حصان.

لن تكون تويوتا وحدها المستفيدة من هذا المحرك الجديد، إذ أكدت الشركة أن نموذج الإنتاج من Lexus Sport Concept سيحصل على نسخة مشابهة من المحرك نفسه، ما يعكس التكامل بين العلامتين في مشاريعهما الرياضية المستقبلية.

وفي تصريحات أخرى لمجلة Road & Track، أوضح أويهارا أنه رغم تفوق تويوتا في التقنيات الكهربائية، إلا أنه شخصيًا يفضل المحركات غير الكهربائية وناقل الحركة اليدوي في السيارات الرياضية.

ورغم ذلك، يتوقع أن تعتمد سيارة GR GT3 الجديدة على ناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام هجين ذاتي الشحن، يختلف عن الأنظمة القابلة للشحن المستخدمة في سيارات مثل لامبورجيني ومرسيدس-AMG وبي إم دبليو.

بهذا التوجه، تثبت تويوتا أنها لا تزال ترى في المحركات التقليدية عنصرًا أساسيًا في تجربة القيادة، حتى في عصر الكهرباء. ومع المحرك الجديد، تستعد الشركة لكتابة فصل جديد في تاريخ الأداء الرياضي الياباني.