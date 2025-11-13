قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
دفاع ناشئي بيراميدز: رئيس النادي زور محررات رسمية ويستحق العقاب
كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور
بعد التعادل الإيجابي.. تحديد موعد مباراة الإياب بين العراق والإمارات في ملحق كأس العالم
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات
طعنة غادرة .. كيف أنهى شاب حياة زوجته بكفر الشيخ | القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. سعر إم جي RX5 PLUS كسر زيرو

إم جي RX5 PLUS
إم جي RX5 PLUS
صبري طلبه

قدمت إم جي الصينية مجموعة كبيرة من السيارات محليًا وعالميًا، والتي تنوعت بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

وتعتبر السيارة إم جي RX5 PLUS من أبرز السيارات الرياضية المقدمة من MG، والتي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ مليون و200 ألف جنيه لموديلات 2024 فئة عالية التجهيزات.

ولكن ننصح المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، سواء من الناحية الميكانيكية، أو الناحية الهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار في السوق السوق، ومقارنة الحالة والفئة والموديل أيضًا.

 إم جي RX5 PLUS

تعتمد إم جي RX5 PLUS على محرك من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر تيربو قادر على توليد 171 حصانًا وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر، ويعمل المحرك بالتوافق مع ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، مع نظام الجر الأمامي للعجلات.

أبعاد وتصميم إم جي RX5 PLUS

يبلغ طول السيارة 4571 ملم، و1855 ملم للعرض، و1719 ملم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2708 ملم، وتوفر السيارة مساحة تخزين واسعة تصل إلى 430 لترًا، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية، كما تأتي مزودة بجنوط رياضية ومرايا جانبية كهربائية، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، وجنوط بمظهر رياضي.

 إم جي RX5 PLUS

تجهيزات إم جي  RX5 PLUS

تضم RX5 PLUS نظام صوتي ترفيهي مع شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام بلوتوث، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وقفل مركزي للأبواب،و تشمل التجهيزات أيضًا زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، ريموت تحكم، وكاميرا خلفية مع حساسات ركن.

 إم جي RX5 PLUS

لا تقتصر RX5 PLUS على الأداء فقط، بل تم تعزيز السلامة بتجهيزات شاملة تشمل مقاعد أمامية كهربائية لتوفير وضعية جلوس مثالية للسائق والراكب الأمامي، إضافة إلى وسائد هوائية أمامية ومتقدمة، ونظام مانع انغلاق المكابح ABS، مع برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ومثبت سرعة.

إم جي إم جي RX5 Plus إم جي RX5 PLUS   2024 سعر إم جي RX5 PLUS أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي.. هل شرب القهوة مضر لمرضى القلب؟

زوجان داخل محل كشري

مصري يحتفل بزواجه من تونسية داخل كشري أبو طارق .. شاهد

العروسان

صدي البلد يهنئ الزميلين محمد محمود ويمنى أشرف بحفل زفافهما

بالصور

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز
صبري فواز
صبري فواز

فيديو

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد