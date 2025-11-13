سوق المستعمل.. سعر إم جي RX5 PLUS كسر زيرو

قدمت إم جي الصينية مجموعة كبيرة من السيارات محليًا وعالميًا، والتي تنوعت بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

وتعتبر السيارة إم جي RX5 PLUS من أبرز السيارات الرياضية المقدمة من MG، والتي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ مليون و200 ألف جنيه لموديلات 2024 فئة عالية التجهيزات.

ولكن ننصح المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، سواء من الناحية الميكانيكية، أو الناحية الهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار في السوق السوق، ومقارنة الحالة والفئة والموديل أيضًا.

تعتمد إم جي RX5 PLUS على محرك من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر تيربو قادر على توليد 171 حصانًا وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر، ويعمل المحرك بالتوافق مع ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، مع نظام الجر الأمامي للعجلات.

أبعاد وتصميم إم جي RX5 PLUS

يبلغ طول السيارة 4571 ملم، و1855 ملم للعرض، و1719 ملم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2708 ملم، وتوفر السيارة مساحة تخزين واسعة تصل إلى 430 لترًا، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية، كما تأتي مزودة بجنوط رياضية ومرايا جانبية كهربائية، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، وجنوط بمظهر رياضي.

تجهيزات إم جي RX5 PLUS

تضم RX5 PLUS نظام صوتي ترفيهي مع شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام بلوتوث، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وقفل مركزي للأبواب،و تشمل التجهيزات أيضًا زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، ريموت تحكم، وكاميرا خلفية مع حساسات ركن.

لا تقتصر RX5 PLUS على الأداء فقط، بل تم تعزيز السلامة بتجهيزات شاملة تشمل مقاعد أمامية كهربائية لتوفير وضعية جلوس مثالية للسائق والراكب الأمامي، إضافة إلى وسائد هوائية أمامية ومتقدمة، ونظام مانع انغلاق المكابح ABS، مع برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ومثبت سرعة.