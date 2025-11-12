قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه

نيسان صني موديل 2015
نيسان صني موديل 2015
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

نيسان صني موديل 2015

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان صني موديل 2015، وتنتمي صني لفئة السيارات السيدان .

مواصفات نيسان صني موديل 2015 الخارجية

نيسان صني موديل 2015

تظهر سيارة نيسان صني موديل 2015 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة نيسان، وتم تثبيت شعار شركة نيسان علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك نيسان صني موديل 2015

نيسان صني موديل 2015

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 207 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة نيسان صني موديل 2015 الداخلية

نيسان صني موديل 2015

زودت مقصورة سيارة نيسان صني موديل 2015 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر نيسان صني موديل 2015

تباع سيارة نيسان صني موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 370 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2015

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .

