بالصور

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

عزة عاطف

تقدم شركة MG البريطانية المنشأ والصينية التصنيع أحدث سياراتها السيدان تحت اسم MG 8 موديل 2026، لتؤكد حضورها القوي في سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV). تجمع السيارة بين الأداء الديناميكي والتصميم العصري والتكنولوجيا المتطورة، لتنافس سيارات من فئات أعلى وبأسعار أكثر ارتفاعًا.

التصميم الخارجي لسيارة MG 8

تأتي MG 8 الجديدة بتصميم يعكس فلسفة MG الحديثة، حيث تمتزج الخطوط الانسيابية مع حضور قوي يوحي بالثقة. الواجهة الأمامية تحمل مصابيح LED نحيفة متصلة بشريط ضوئي ممتد، يمنحها مظهراً متقدماً وجريئًا. 

تزيد الشبكة الأمامية الواسعة بتطعيمات كرومية من فخامة السيارة، بينما يضفي المصد الأمامي السفلي لمسات رياضية دقيقة.

من الجوانب، يبرز الطابع الانسيابي عبر الخطوط الممشوقة والأقواس البارزة للعجلات، في حين تمنح الجنوط الرياضية قياس 18 بوصة مظهًا متوازنًا بين الأناقة والأداء. 

أما في الخلف، فتأتي المصابيح متصلة أيضاً بشريط ضوئي يعطي هوية مميزة للسيارة ليلاً، مع لمسات كروم أنيقة تعزز الطابع الفخم.

المقصورة الداخلية: رفاهية تجمع الذكاء بالتقنية

عند الدخول إلى المقصورة، يشعر السائق والركاب بالفخامة والراحة التي تفوق التوقعات ضمن هذه الفئة السعرية. المقاعد مكسوة بالجلد عالي الجودة، مع دعم للتبريد والتدفئة والتحكم الكهربائي، في حين يضيف تصميم لوحة القيادة الطابع العصري بفضل الشاشة المركزية الكبيرة قياس 12.3 بوصة ونظام العدادات الرقمي.

توفر MG 8 تجربة ترفيهية متكاملة بفضل دعمها لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام صوتي محيطي عالي الدقة. 

كما تم تزويد المقصورة بنظام تكييف مزدوج المناطق يتيح تحكمًا مستقلاً للركاب الأماميين، مع عزل صوتي محسن يمنح هدوءاً ملحوظاً أثناء القيادة.

منظومة الحركة: أداء هجين ذكي واقتصادي

تعتمد MG 8 موديل 2026 على منظومة هجينة قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو ومحرك كهربائي قوي، لتنتج معًا قوة إجمالية تبلغ نحو 201 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 330 نيوتن/متر. هذه المنظومة لا تقدم أداءً نشطًا فحسب، بل أيضاً كفاءة عالية في استهلاك الوقود.

تستطيع السيارة السير لمسافة تقارب 125 كيلومترًا على الطاقة الكهربائية فقط، بينما يصل المدى الإجمالي إلى أكثر من 1600 كيلومتر في وضع التشغيل المزدوج. 

يبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 3.3 لتر فقط لكل 100 كيلومتر، ما يجعلها من أكثر سيارات السيدان الاقتصادية في فئتها.

تضع MG 8 السلامة في صدارة أولوياتها، إذ تأتي مجهزة بست وسائد هوائية وأنظمة مساعدة متقدمة للسائق تشمل نظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

كما تتوفر كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة لمساعدة السائق أثناء الركن، إلى جانب نظام التحذير من الخروج عن المسار ومساعدة الحفاظ على المسرب. 

وتمنح هذه الأنظمة السائق مزيداً من الثقة، سواء في الرحلات الطويلة أو أثناء القيادة داخل المدن المزدحمة.

سعر إم جي 8 موديل 2026

بدأت MG بطرح سيارتها الجديدة MG 8 في الأسواق الخليجية والعربية بأسعار تنافسية. ففي المملكة العربية السعودية، يبدأ سعر الفئة الأساسية من نحو 108,000 ريال سعودي تقريبًا، بينما تطرح الفئة الأعلى تجهيزًا في الإمارات بنحو 91,000 درهم إماراتي. 

ومن المتوقع أن تصل السيارة إلى السوق المصري خلال الربع الأول من عام 2026 بأسعار تتراوح ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون جنيه مصري حسب التجهيزات.

تعد MG 8 موديل 2026 نقلة نوعية في فئة السيدان الهجينة، إذ نجحت الشركة في المزج بين التكنولوجيا المتقدمة، التصميم العصري، والراحة الراقية، مع المحافظة على سعر منافس للغاية. 

السيارة موجهة للمستخدم الذي يبحث عن تجربة قيادة راقية واقتصادية في آنٍ واحد، دون الحاجة إلى دفع مبالغ طائلة في سيارات أوروبية مشابهة.

سعر إم جي 8 MG 8 سيارة MG8 موديل 2026 سيارات السعودية سيارات الإمارات

