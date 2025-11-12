سبب ضعف المبيعات.. تسلا تؤجر سياراتها مقابل 60 دولارًا

أعلنت شركة تسلا عن إطلاق برنامج تأجير مباشر لسياراتها الكهربائية في بعض الولايات الأمريكية، حيث يمكن استئجار سيارات Model 3 وModel Y وModel S وModel X وCybertruck لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى 7 أيام، بأسعار تبدأ من 60 دولارًا في اليوم.

يشمل البرنامج شحنًا مجانيًا عبر شبكة Supercharger، ويتيح تجربة نظام القيادة الذاتية المشرف عليه (FSD Supervised) خلال فترة التأجير.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه تسلا فائضًا في المخزون وتراجعًا ملحوظًا في المبيعات بعد انتهاء الحوافز الفيدرالية للسيارات الكهربائية، ما دفع الشركة للبحث عن طرق جديدة لتشغيل سياراتها المتوقفة على اللوحات العرضية.

تفاصيل البرنامج والشروط

يقتصر التأجير على النسخ المميزة Premium، بينما تُستثنى النسخ الأساسية، ونسخ Performance وPlaid الأعلى أداءً. الحد الأقصى لفترة التأجير هو سبعة أيام، ويقتصر استخدام السيارة على الولاية التي تم استئجارها فيها، مع فرض رسوم إضافية إذا كانت البطارية أقل من 50٪ عند الإرجاع.

يوفر البرنامج أيضًا خصمًا صغيرًا على الشراء لمن يقرر تحويل تجربة التأجير إلى امتلاك السيارة خلال فترة سبعة أيام، بما يعزز فكرة تجربة القيادة قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي.

دوافع Tesla وراء التأجير

تظهر هذه الخطوة كاستجابة لتراجع الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، خصوصًا بعد انتهاء حوافز الشراء الفيدرالية التي كانت تصل إلى 7 500 دولار.

مع وجود مخزون كبير من السيارات الجديدة، توفر برامج التأجير للشركة وسيلة لتشغيل هذه السيارات وإبقاء العملاء المحتملين على تواصل مباشر مع منتجاتها.

كما تسمح هذه التجربة للمستهلكين باختبار سيارات Tesla لفترة أطول من مجرد قيادة تجريبية قصيرة، ما قد يحفزهم على الشراء لاحقًا.

أثر البرنامج على السوق والمستهلك

تعكس استراتيجية Tesla تحولًا في نموذج العمل التقليدي للسيارات الكهربائية، من مجرد البيع إلى تقديم تجربة قيادة فعلية قبل الشراء. إذا نجح البرنامج، فقد يمتد إلى المزيد من الفروع وربما إلى أسواق خارج الولايات المتحدة.

إلا أن هناك تحديات محتملة، منها تكاليف التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى اختلاف تجربة المستأجر عن مالك السيارة من حيث الاستخدام والتحكم بالشحن والصيانة.

بتأجير سياراتها الكهربائية بأسعار تبدأ من 60 دولارًا في اليوم، تسعى Tesla لمواجهة تباطؤ المبيعات وتحويل فائض المخزون إلى فرصة تسويقية.

تمنح تجربة القيادة القصيرة ولكن العملية العملاء لمحة حقيقية عن سيارات الشركة وتقنيات القيادة الذاتية، وربما تُحول المستأجرين إلى مشتريين دائمين.

وتمثل هذه المبادرة تحولًا مبتكرًا في سوق السيارات الكهربائية وتعكس كيفية تكيف الشركات الكبرى مع تغيّرات السوق المتسارعة.