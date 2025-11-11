قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| رينو توينجو 2026 الجديدة

رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية
رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية
إبراهيم القادري

كشفت شركة رينو عن طرازها الجديد رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي توينجو لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية

أبعاد رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية

تأتى سيارة رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية بطول 3789 مم، وعرض 1720 مم، وارتفاع 1491 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2493 مم.

مواصفات رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية

رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية دائرية، وشبك أفقي، وفتحات غطاء المحرك الثلاثية، وزر التحذير الأحمر البارز في الوسط، وبها خمسة أبواب بدلاً من بابين، وبها نوافذ خلفية قابلة للفتح إلى الخارج بدلاً من النزول للأسفل، وبها لمسة وفاء للموديل السابق ذي المحرك الخلفي الذي أُطلق عام 2014.

رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية

بالاضافة إلي ان سيارة رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية تظهر بطابع شبابي وعملي، وبها جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 7 بوصه، وشاشة وسطية للنظام الترفيهي مقاس 10 بوصه، وبها لمسات لونية مستوحاة من لون الهيكل الخارجي كما في الجيل الأول، وبها أبواب أمامية تصنع كجزء من الجسم وتطلى بنفس اللون لتوفير التكاليف وتحقيق تناغم بصري مع التصميم الخارجي.

رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية

ويوجد بـ سيارة رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية، نظام التحكم في التكييف ما زال يعتمد على ثلاثة مفاتيح دوارة في الكونسول الأوسط، وبها عجلة قيادة وأبواب بأزرار تقليدية بدلاً من المفاتيح اللمسية، وبها ذراع سرعات يقع خلف عجلة القيادة بطريقة تشبه السيارات القديمة، وبها مقاعد خلفية منزلقة بشكل منفصل .

محرك رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية

رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة رينو توينجو موديل 2026 الكهربائية بمحرك كهربائي ينتج قوة 80 حصان، وعزم دوران 175 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 27.5 كيلوواط، ويمكنها قطع مسافة 263 كم/ساعة قبل الحاجة الي شحنها من جديد، ويتم شحنها من 10 إلى 80% في 30 دقيقة .

